Il craint le début de la fin pour l'OL

L’Olympique Lyonnais se déplace à Nice ce samedi avec pour ambition de renouer avec la victoire. Les hommes de Paulo Fonseca vont devoir faire oublier la deuxième mi-temps du match contre Toulouse avant la trêve. Certains observateurs ont tout de même peur pour l’OL.

Après un début de saison quasi parfait, l’OL a été cueilli à froid par Toulouse avant la trêve internationale. Une défaite 2-1 concédée dans les ultimes secondes de la rencontre. Un deuxième acte non maîtrisé par l’ OL qui s’est fait surprendre. Le club rhodanien aura donc à cœur de relancer la machine ce samedi à Nice. Mais certains observateurs ont peur que la défaite face à Toulouse ne casse la dynamique du début de saison et entraine les hommes de Fonseca dans une spirale négative.

L’OL fait peur ?

Dans l’émission Génération After sur RMC, Walid Acherchour évoque la crainte de la rencontre de ce week-end face à Nice. « J’ai peur que cette deuxième mi-temps de gestion qui se transforme en défaite cruelle pour l’Olympique Lyonnais casse totalement la dynamique. J’ai peur de ça, car depuis le début de saison, Lyon a tout bon ou presque, de Fonseca, jusqu’à la direction et surtout les joueurs la colonne vertébrale qui composent cette équipe-là, » explique-t-il dans un premier temps avant d’évoquer la suite pour l’OL.

« Mais j’avais déjà l’impression qu’ils ont maximisé leurs capacités athlétiques, techniques, cérébrales pour proposer ce type de contenu pour battre Lens à Lens, Lille à Lille, Marseille à la maison. Et avoir ce nombre de points qui n’était pas prévu en début de saison. Mais là, vu le calendrier, j’ai peur que ce début de saison idyllique, soit cassé par cette deuxième mi-temps face à Toulouse, » déclare-t-il. Pour rappel, après le déplacement à Nice, le septuple champion de France devra enchaîner avec la Ligue Europa. Avant la prochaine trêve, l’OL affrontera notamment Strasbourg et le PSG, un moyen de bien se jauger sur cette fin de première partie de saison.