L'OL a mis 76 ans à battre l'ASSE

L’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs dans ce sprint final en Ligue 1. Le club rhodanien a enchaîné une troisième victoire de rang ce samedi face à l’AJ Auxerre. En plus de se replacer dans la course à la troisième place, l’OL passe devant l’AS Saint-Etienne sur les lignes statistiques.

L’Olympique Lyonnais peut avoir le sourire ce dimanche en attendant les rencontres des concurrents directs à la troisième place. Avec une victoire 3-2 face à l’AJ Auxerre ce samedi, les hommes de Paulo Fonseca passent provisoirement devant le LOSC et se hissent au troisième rang synonyme de qualification en Ligue des champions. Le septuple champion de France a su se relever d’une période difficile à la fin de l’hiver et enchaîner trois victoires consécutives. Mais ce samedi après-midi, en plus de la victoire, l’ OL a remporté une rencontre symbolique.

L’OL passe devant l’AS Saint-Etienne

Avec ce succès contre l’AJ Auxerre, l’Olympique Lyonnais est passé devant l’AS Saint-Etienne au nombre de victoires en Ligue 1. Une statistique dévoilée par le compte X (anciennement Twitter) Stats Foot. Le septuple champion de France compte désormais 1070 victoires dans l’élite du football français contre 1069 pour l’AS Saint-Etienne. À trois journées de la fin du championnat, le club de la capitale des Gaules doit encore recevoir le Stade Rennais et le RC Lens. Les Artésiens pourraient être menacés par les hommes de Paulo Fonseca en cette fin de saison. Seuls six points séparent les deux formations.

De son côté, l’ASSE lutte pour retrouver le premier échelon du football français. Les Verts ont par ailleurs été battus par le leader Troyes ce samedi en championnat. Troisième de Ligue 2, le club du Forez est à la lutte avec Le Mans pour la deuxième place du championnat, synonyme de montée directe en Ligue 1. Il ne reste que deux rencontres dans l’antichambre du football français.