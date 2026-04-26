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L'OL a mis 76 ans à battre l'ASSE

OL26 avr. , 17:00
parNathan Hanini
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L’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs dans ce sprint final en Ligue 1. Le club rhodanien a enchaîné une troisième victoire de rang ce samedi face à l’AJ Auxerre. En plus de se replacer dans la course à la troisième place, l’OL passe devant l’AS Saint-Etienne sur les lignes statistiques.
L’Olympique Lyonnais peut avoir le sourire ce dimanche en attendant les rencontres des concurrents directs à la troisième place. Avec une victoire 3-2 face à l’AJ Auxerre ce samedi, les hommes de Paulo Fonseca passent provisoirement devant le LOSC et se hissent au troisième rang synonyme de qualification en Ligue des champions. Le septuple champion de France a su se relever d’une période difficile à la fin de l’hiver et enchaîner trois victoires consécutives. Mais ce samedi après-midi, en plus de la victoire, l’OL a remporté une rencontre symbolique.

L’OL passe devant l’AS Saint-Etienne

Avec ce succès contre l’AJ Auxerre, l’Olympique Lyonnais est passé devant l’AS Saint-Etienne au nombre de victoires en Ligue 1. Une statistique dévoilée par le compte X (anciennement Twitter) Stats Foot. Le septuple champion de France compte désormais 1070 victoires dans l’élite du football français contre 1069 pour l’AS Saint-Etienne. À trois journées de la fin du championnat, le club de la capitale des Gaules doit encore recevoir le Stade Rennais et le RC Lens. Les Artésiens pourraient être menacés par les hommes de Paulo Fonseca en cette fin de saison. Seuls six points séparent les deux formations.
De son côté, l’ASSE lutte pour retrouver le premier échelon du football français. Les Verts ont par ailleurs été battus par le leader Troyes ce samedi en championnat. Troisième de Ligue 2, le club du Forez est à la lutte avec Le Mans pour la deuxième place du championnat, synonyme de montée directe en Ligue 1. Il ne reste que deux rencontres dans l’antichambre du football français.

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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