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Nicolas Tagliafico

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

OL26 avr. , 13:30
parMehdi Lunay
3
Au bord de craquer en Ligue 1 il y a peu de temps, l'Olympique Lyonnais retrouve un second souffle en ce moment avec trois victoires d'affilée. Une embellie qui coïncide avec la suspension de Nicolas Tagliafico. Cela ne doit rien au hasard.
Un mort-vivant à la troisième place de Ligue 1. Presque enterré dans la course au podium après 6 matchs sans victoire, l'OL a renversé la vapeur en trois semaines seulement. Les Gones viennent de battre successivement Lorient, le PSG et Auxerre pour dépasser leurs principaux concurrents : Monaco, Rennes, Marseille et Lille. Si tout n'est pas parfait dans le jeu et dans la maîtrise, les progrès sont notables. Comment Lyon a t-il amorcé ce spectaculaire et inattendu rebond ?

L'OL meilleur sans Tagliafico, c'est prouvé

Difficile d'imputer toute performance ou contre-performance à un seul joueur mais la récente suspension de Nicolas Tagliafico n'était pas anecdotique pour les Gones. Expulsé contre Monaco pour un violent tacle sur Lamine Camara, le latéral argentin a été écarté des terrains pendant trois matchs par la commission de discipline. L'OL n'a perdu aucune des rencontres en son absence, y compris celle de samedi lors de laquelle le champion du monde 2022 est entré en fin de match. C'est tout sauf un hasard selon le compte X Data OL qui compile diverses statistiques liées au club rhodanien.
Lyon s'en sort clairement mieux sans Nicolas Tagliafico qu'avec lui. Sur les 14 derniers matchs durant lesquels l'Argentin n'était pas titulaire, les Lyonnais n'en ont perdu qu'un seul. Ils enregistrent même 11 succès pour 2 matchs nuls. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam apporte sans doute trop de nervosité en défense, lui qui récolte beaucoup de cartons chaque saison. De quoi faire réfléchir Paulo Fonseca alors que Ruben Kluivert a réalisé un match plein à son poste contre le PSG.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 33 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge1

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts0
Passes décisives3
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge1
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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