OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

Au bord de craquer en Ligue 1 il y a peu de temps, l'Olympique Lyonnais retrouve un second souffle en ce moment avec trois victoires d'affilée. Une embellie qui coïncide avec la suspension de Nicolas Tagliafico. Cela ne doit rien au hasard.

Un mort-vivant à la troisième place de Ligue 1. Presque enterré dans la course au podium après 6 matchs sans victoire, l' OL a renversé la vapeur en trois semaines seulement. Les Gones viennent de battre successivement Lorient, le PSG et Auxerre pour dépasser leurs principaux concurrents : Monaco, Rennes, Marseille et Lille. Si tout n'est pas parfait dans le jeu et dans la maîtrise, les progrès sont notables. Comment Lyon a t-il amorcé ce spectaculaire et inattendu rebond ?

L'OL meilleur sans Tagliafico, c'est prouvé

Difficile d'imputer toute performance ou contre-performance à un seul joueur mais la récente suspension de Nicolas Tagliafico n'était pas anecdotique pour les Gones. Expulsé contre Monaco pour un violent tacle sur Lamine Camara, le latéral argentin a été écarté des terrains pendant trois matchs par la commission de discipline. L'OL n'a perdu aucune des rencontres en son absence, y compris celle de samedi lors de laquelle le champion du monde 2022 est entré en fin de match. C'est tout sauf un hasard selon le compte X Data OL qui compile diverses statistiques liées au club rhodanien.

Lyon s'en sort clairement mieux sans Nicolas Tagliafico qu'avec lui. Sur les 14 derniers matchs durant lesquels l'Argentin n'était pas titulaire, les Lyonnais n'en ont perdu qu'un seul. Ils enregistrent même 11 succès pour 2 matchs nuls. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam apporte sans doute trop de nervosité en défense, lui qui récolte beaucoup de cartons chaque saison. De quoi faire réfléchir Paulo Fonseca alors que Ruben Kluivert a réalisé un match plein à son poste contre le PSG.