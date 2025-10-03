L’OL a fait signer David Beckham, le coup de génie

L'OL a réalisé le match parfait face à Salzbourg, et tout se met en place du côté de la formation de Paulo Fonseca. Dans l'animation offensive, un joueur se fait sa place de manière remarquable.

La superbe série de l’Olympique Lyonnais continue. Nouvelle victoire, et encore une fois sans prendre de but, ce jeudi soir contre une formation de Salzbourg bien souvent dépassée par le pressing et la qualité technique des joueurs de Paulo Fonseca. Si Dominik Greif a réalisé quelques beaux arrêts sur les temps faibles de l’OL, la victoire 2-0 ne souffre d’aucune contestation. Elle aurait même pu être plus élevée avec un soupçon d’efficacité.

Pourtant ce n’est pas faute d’avoir vu Adam Karabec distribuer les caviars. A l’image de son offrande sur l’ouverture du score de Martin Satriano puis de sa passe décisive pour Ruben Kluivert, le Tchèque a enchainé les centres avec une qualité irréprochable. De son aile droite, l’ancien du Sparta Prague se remet sur son pied gauche pour effectuer des centres rentrants de grande précision, et Corentin Tolisso comme Nicolas Tagliafico auraient très bien pu faire grimper son compteur de passes décisives.

En plus de cela, Karabec travaille défensivement, prend part au jeu, récupère des ballons et gagne ses duels. Sa montée en puissance provoque un réel engouement à Lyon, et cela peut se comprendre pour un joueur arrivé par le biais d’un prêt payant de 300.000 euros, assorti d’une option d’achat de 3,5 millions d’euros, et de divers bonus. A 22 ans, il bluffe en tout cas les supporters lyonnais. « C’est le Beckham de Bohème », a lancé le vidéaste lyonnais Wiloo, « Ils ont pris Karabec parce qu’ils arrivaient pas à conclure le premier choix qui semblait donc être Michael Olise vu le niveau du 2 », a confirmé Sofiane Zouaoui, le journaliste de Winamax. Une cote d’amour qui monte en flèche du côté de l’OL pour celui qui a été élu homme du match de cette rencontre européenne. Une preuve aussi que, avec une bonne cellule de recrutement, Lyon est capable de trouver quelques pépites à moindre coût, même s’il faudra que le Tchèque confirme sur l’ensemble de la saison.