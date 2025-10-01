L’OL a encore du boulot avec Ghezzal

De retour à l’Olympique Lyonnais depuis près d’un mois, Rachid Ghezzal se contente pour le moment de quelques apparitions. Le milieu offensif ne débutera pas non plus le match de Ligue Europa contre Salzbourg jeudi à cause de sa condition physique jugée insuffisante.

A la veille du match de Ligue Europa contre Salzbourg jeudi, Paulo Fonseca a donné de petites indications sur sa compo. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a notamment annoncé la titularisation de l’attaquant Martin Satriano qui monte en puissance. Séduit, le technicien apprécie particulièrement son implication, sa générosité et sa capacité à répéter les efforts. En revanche, le Portugais ne peut pas en dire autant sur Rachid Ghezzal.

Contrairement à l’avant-centre uruguayen, l’ailier revenu en septembre dernier n’a toujours pas débuté un seul match cette saison. L’international algérien s’est pour le moment contenté de trois bouts de match toutes compétitions confondues, avec à la clé une implication sur le bijou de Tanner Tessmann à Utrecht (1-0). Ce n’est pas un hasard si Rachid Ghezzal n’a pas encore les faveurs de Paulo Fonseca. D’après le coach des Gones, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais ne possède pas la condition physique nécessaire pour entrer dans le onze de départ.

R. Ghezzal Algérie • Âge 33 • Attaquant Friendly International Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Si Rachid Ghezzal va débuter le match contre Salzbourg ? Rachid, non, a répondu l’entraîneur rhodanien ce mercredi en conférence de presse. On a décidé de faire un travail physique avec lui. Il a besoin de progresser physiquement parce qu'il n'est pas dans une bonne période sur le plan physique. Rachid ne commencera pas le match, et pour les autres je vais décider aujourd'hui. » Rien d’anormal pour le renfort estival qui n’a pas pu s’entraîner avec un groupe avant sa signature le 5 septembre. Rappelons que Rachid Ghezzal était libre après la fin de son contrat à Rizespor en Turquie.