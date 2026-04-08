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L'OL a 24% de chances de vivre une fin de saison dramatique

OL08 avr. , 17:00
parCorentin Facy
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Accroché à Angers dimanche après-midi (0-0), l’OL a dégringolé au classement. Les hommes de Paulo Fonseca sont à présent 6es de Ligue 1 derrière Monaco, Marseille, Lille, Lens et le PSG.
En pleine bourre de décembre à mi-février, l’Olympique Lyonnais traverse une grosse crise de résultats depuis la défaite à Strasbourg le 22 février. En comptant le déplacement en Alsace et l’Europa League, les hommes de Paulo Fonseca viennent d’enchaîner à Angers leur 9e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Malgré le retour de certains blessés dont Pavel Sulc ou encore Afonso Moreira, les Gones marquent terriblement le pas après avoir sans doute été un peu en surrégime plus tôt dans la saison.
L’OL espère tout de même finir européen, et pourquoi pas dans le top 4 pour avoir une chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce n’est toutefois pas la tendance si l’on se fie aux projections réalisées par l’intelligence artificielle du statisticien Opta. Et pour cause, la sixième place est promise à l’Olympique Lyonnais par cette IA, qui estime à 24% les chances des coéquipiers d’Endrick de terminer à cette sixième place. Lyon finirait derrière l’OM (3e), Lille (4e) et Monaco (5e) selon les probabilités.

L'OL a la plus forte probabilité de finir 6e

Des pronostics que Paulo Fonseca souhaite déjouer. « La course à la Ligue des Champions est plus difficile désormais, mais nous n'abandonnons pas. Il n'y a pas énormément de points de différence, nous sommes encore en course. Nous devons continuer d'y croire et de tout faire pour y arriver jusqu'au dernier moment. Je garde la confiance, personne ne nous imaginait à cette position en fin de saison. Aujourd'hui nous sommes ici et nous allons continuer à croire, nous n'abandonnerons pas » avait notamment glissé l’entraîneur portugais après le match nul décevant à Angers dimanche après-midi.

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L’OL va néanmoins devoir faire face à un calendrier corsé d’ici la fin de la saison. Lors des six dernières journées de Ligue 1, Lyon affrontera notamment Lorient, le PSG ou encore Rennes et Lens. Des équipes en forme face à qui il ne sera pas simple de l’emporter, pendant que Monaco, l’OM et Lille auront quant à eux un calendrier plus favorable en championnat.
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Bien moche ! Aucune personnalité par rapport aux précédents

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Oui c'est clair que c'est évident 🙏 heureusement qu'il y a des gens comme vous deux sinon le monde serait si triste 🤣 Tu m'indiqueras les sites pour les personne à 100k comme ça je saurai où faut que j'aille et où il ne faut pas que je mette les pieds 😂

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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