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Rennes conseille à l’OM d’oublier la Ligue Europa

Rennes23 mai , 19:30
parEric Bethsy
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Comme l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Les Rouge et Noir aborderont la compétition avec un maximum d’ambition.
Le Stade Rennais peut remercier le Racing Club de Lens. Initialement qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, le club breton profite du sacre lensois en Coupe de France pour atteindre le niveau supérieur. L’équipe entraînée par Franck Haise rejoindra l’Olympique de Marseille en Ligue Europa la saison prochaine. Et ça ne sera pas pour faire de la figuration.
Avant d’apprendre la bonne nouvelle vendredi soir, François-Henri Pinault avait déjà annoncé la couleur. L’actionnaire du Stade Rennais s’était réjoui du retour de son club en Coupe d’Europe, sans en faire des tonnes. « C’est un retour à une certaine normalité des ambitions du club, après deux années difficiles, a réagi l’homme d’affaires dans un entretien accordé à Ouest-France. C’est une satisfaction, mais pas une explosion de joie non plus ! »
Ce n’est effectivement qu’un début pour le patron rennais qui ne s’interdit pas de rêver. « Cela va peut-être paraître un peu délirant pour tout le monde, mais si on dispute une Coupe d’Europe, c’est pour essayer de la gagner, a-t-il annoncé. Le plus important pour moi, c’est que le projet est stable depuis plus de dix ans. On veut disputer a minima la Ligue Europa chaque année, y progresser dans nos performances. »

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Encore faudrait-il que Rennes dispose d’un effectif à la hauteur de ses ambitions. « On va continuer à renforcer l’équipe, avec une profondeur d’effectif suffisante pour pouvoir jouer les différentes compétitions sans se mettre en danger sur le championnat, a promis François-Henri Pinault. On doit continuer à viser le top 5, et avoir le parcours le plus ambitieux possible en Coupe d’Europe. » A en croire son propriétaire, le Stade Rennais sera l'un des principaux animateurs du mercato estival.
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