Gordon

Le PSG battu, Barcola fait le bonheur du Bayern

PSG23 mai , 19:00
parEric Bethsy
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En cas de désaccord définitif avec Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a coché le nom de l’Anglais Anthony Gordon. Mais l’ailier de Newcastle se rapproche du Bayern Munich avec la complicité de son sélectionneur Thomas Tuchel.
En attendant la fin de sa saison, le Paris Saint-Germain a mis en attente les discussions avec ses propres joueurs. Le club de la capitale les relancera seulement après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Il sera alors temps de rependre les négociations avec l’entourage de Bradley Barcola. Entamés depuis de longs mois, ces échanges n’ont toujours pas abouti à un accord et la direction francilienne commence à envisager une fin négative.

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Un désaccord définitif inciterait le Paris Saint-Germain à ouvrir la porte à son ailier sous contrat jusqu'en 2028. D’ailleurs, le champion de France a déjà identifié le potentiel successeur du Français. Selon les informations de TEAMtalk, les dirigeants parisiens ont un faible pour Anthony Gordon (25 ans). Rien de concret pour le moment étant donné que Bradley Barcola n'est pas contre l'idée de prolonger. Une situation qui profite au Bayern Munich. Les Bavarois, un temps intéressés par l’ancien Lyonnais, ont jeté leur dévolu sur l’ailier de Newcastle. Leur intérêt s’est même intensifié après une discussion entre le directeur sportif Max Eberl et Thomas Tuchel.
Le sélectionneur de l’Angleterre a en effet conseillé au Bayern Munich de recruter Anthony Gordon. L’ogre allemand serait plus que jamais confiant même s’il faudra parvenir à s’entendre avec Newcastle. Alors que les Magpies réclament près de 86 millions d’euros, les Bavarois seraient seulement montés jusqu’à environ 63 millions d’euros. Pas de quoi inquiéter le Bayern Munich sachant que le Paris Saint-Germain, trop occupé avec Bradley Barcola, ne représente pas une véritable menace sur la piste de l’international anglais, excité à l’idée de rejoindre le cador allemand.
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