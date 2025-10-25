ICONSPORT_274636_0101

Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action

OL25 oct. , 12:40
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais jouera mercredi au Stade Jean-Bouin contre le Paris FC. Un match où les supporters de l'OL ne seront pas les bienvenus puisque le Préfet a interdit leur déplacement. Mais forcément, la diaspora lyonnaise à Paris ne va pas se laisser intimider.
C'est un match que les fans du Paris FC et de l'OL n'ont pas oublié et pour cause. Le 17 décembre 2021, le match de 32e de finale de Coupe de France entre les deux clubs, qui s'était joué à Charléty, avait tourné au chaos à la pause, et l'arbitre avait finalement décidé de ne pas faire reprendre cette rencontre. Dans la foulée, la commission de discipline de la FFF avait donné match perdu aux deux clubs, ce qui avait éliminé à la fois le Paris FC et l’OL. Quatre ans plus tard, c'est cette fois en Ligue 1 que les deux formations se retrouvent, mais du côté des autorités, on n'a pas oublié les scènes brutales vécues ce soir-là et le Préfet a donc interdit que les supporters lyonnais fassent le déplacement mercredi à Jean-Bouin. D'autant plus que la récente finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG a également donné lieu à des violences extrêmes.

Les Lyonnais de la capitale ne rateront pas l'OL

Sauf que même si les autorités ont interdit un déplacement officiel, de nombreux lyonnais vivent à Paris et que pour rien au monde, ils ne rateraient un match de leur équipe préférée. Et le système D s'est donc mis en place pour essayer de se regrouper pas loin les uns des autres dans les tribunes du stade Jean-Bouin, qui sera placé sous haute surveillance, la crainte étant que des supporters du PSG et de l'OL décident d'en découdre. Le seul problème pour les fans de l'Olympique Lyonnais est que le Paris Football Club n'a pas rigolé sur le plan tarifaire, profitant de cette première grosse affiche de la saison à domicile pour faire exploser les tarifs. Ainsi, des tickets habituellement vendus 20 euros étaient commercialisés à 60 euros pour le match face à Lyon. Comme le confiait d'ailleurs un supporter de....l'OL, le promu a poussé le curseur trop loin : « J'ai payé 40 euros un Manchester United - OL mais vous voulez qu’on paye 60 euros un PFC - OL, on est où là »
Derniers commentaires

Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Oui oui et encore oui !!!

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.

