Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action

L'Olympique Lyonnais jouera mercredi au Stade Jean-Bouin contre le Paris FC. Un match où les supporters de l'OL ne seront pas les bienvenus puisque le Préfet a interdit leur déplacement. Mais forcément, la diaspora lyonnaise à Paris ne va pas se laisser intimider.

Les Lyonnais de la capitale ne rateront pas l'OL

Sauf que même si les autorités ont interdit un déplacement officiel, de nombreux lyonnais vivent à Paris et que pour rien au monde, ils ne rateraient un match de leur équipe préférée. Et le système D s'est donc mis en place pour essayer de se regrouper pas loin les uns des autres dans les tribunes du stade Jean-Bouin, qui sera placé sous haute surveillance, la crainte étant que des supporters du PSG et de l'OL décident d'en découdre. Le seul problème pour les fans de l'Olympique Lyonnais est que le Paris Football Club n'a pas rigolé sur le plan tarifaire, profitant de cette première grosse affiche de la saison à domicile pour faire exploser les tarifs. Ainsi, des tickets habituellement vendus 20 euros étaient commercialisés à 60 euros pour le match face à Lyon. Comme le confiait d'ailleurs un supporter de....l'OL, le promu a poussé le curseur trop loin : « J'ai payé 40 euros un Manchester United - OL mais vous voulez qu’on paye 60 euros un PFC - OL, on est où là »