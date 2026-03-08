ICONSPORT_361060_0407

Les pépites de l'OL marchent sur l'Europe

OL08 mars , 18:00
parNathan Hanini
Avec un effectif réduit cette saison, Paulo Fonseca doit composer avec les jeunes du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Le technicien portugais permet au club rhodanien de mettre en avant ses jeunes joueurs. Trois d’entre eux font partie des U18 les plus décisifs en Europe.
Après un été 2025 à rebondissements, l’Olympique Lyonnais a dû réduire la voilure au niveau de sa masse salariale et de ses dépenses. Pour cet exercice 2025-2026, Paulo Fonseca bénéficie d’un effectif réduit et doit y incorporer des jeunes issus du centre de formation. Un centre de formation laissé légèrement à l’abandon sous John Textor mais qui regorge toujours de joueurs de qualité. Ces derniers temps, le symbole se nomme Rémi Himbert. Le jeune joueur de l’OL se montre décisif pour ses premiers pas en professionnel.

Trois lyonnais pour renouer avec la jeunesse

Et le septuple champion de France frappe fort en Europe cette saison en plaçant trois joueurs dans le top 10 des U18 les plus décisifs dans les cinq grands championnats. En 208 minutes de jeu chez les professionnels cette saison, Rémi Himbert compte trois buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. Des statistiques qui le placent à la deuxième place d’un classement dominé par la jeune pépite du Bayern Munich Lennart Karl (sept buts et quatre passes décisives en 1 432 minutes).
Deux autres jeunes lyonnais se glissent dans ce classement dévoilé par Transfermarkt. Tout d’abord le jeune Adil Hamdani qui n’a disputé que 20 minutes de jeu avec l’OL. Le troisième homme se nomme Alejandro Gomes Rodríguez qui compte une passe décisive en Europa League contre le Paok Salonique. Par la suite, l’international U18 anglais a été prêté à Annecy en Ligue 2 lors du mercato hivernal afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Mais si certains de ces joueurs n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu au sein de l’OL, le symbole d’un centre de formation de retour au plus haut niveau doit aider le club rhodanien en ces temps troubles.

7
