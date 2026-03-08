OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?

Totalement d accord
Sage meilleur entraîneur de L1
Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France
Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Félicitations à la Présidente Michele Kang, qui est l’une des 25 personnes les plus influentes selon le Financial Times. Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l’OL 🔴🔵