OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?

Michele Kang était arrivée à Lyon pour prendre les commandes de l'équipe féminine, mais finalement la femme d'affaires américaine a sauvé l'OL de la faillite. La France tient à l'aider.

Ce lundi, Michele Kang a un rendez-vous à Paris, et il ne s'agira pas de voir jouer les OL Lyonnes, le nouveau nom de l'équipe féminine, ou l'OL de Paulo Fonseca. Non, la milliardaire sera au CNSOF en même temps que trente autres personnalités conviées par Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des Sports et désormais élue à la tête du Comité olympique français. Selon la Tribune dimanche, cette dernière pousse très fort pour que Michele Kang, qui a évité le désastre pour l'Olympique Lyonnais l'été dernier en écartant John Textor, soit récompensée par le Trophée mondial des champions de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion. C'est le Comité International Olympique qui remet ce prix très prestigieux, et la France pousse pour que Michele Kang l'obtienne.

Michele Kang, un exemple pour toute la planète

Si le CIO désigne un lauréat par continent, il n'y en a qu'un sur le plan mondial et la patronne de l'OL pourrait être celle-là. L'an dernier, c'est la professeure Elizabeth Pike, spécialiste du sport et du genre à l'Université du Hertfordshire (Grande-Bretagne), qui avait reçu ce prestigieux prix. Amélie Oudéa-Castera a toujours soutenu le travail de Michele Kang, estimant que cette dernière était un modèle parfait pour toutes les femmes qui s'impliquent dans le sport. Reste à savoir si le Comité International Olympique va faire le même choix que la présidente du CNOSF. En décembre dernier, la femme d'affaires américaine avait intégré la liste des 25 personnes les plus influentes du sport mondial établie par le Financial Times, preuve s'il y en avait besoin que l'Olympique Lyonnais a cette fois à sa tête une dirigeante sérieuse et pas un cow-boy aussi fantasque que mauvais gestionnaire.