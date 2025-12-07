Le Real fait une exception pour l'OL au mercato

En négociations avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick, l’OL ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Florentino Pérez est toujours d’accord pour valider ce deal, qui sera sans doute le seul de l’hiver chez les Merengue.

L’Olympique Lyonnais regarde avec beaucoup d’attention ce qu’il se passe du côté du Real Madrid en cette fin d'année 2025. Les dirigeants de l’OL retiennent leur souffle et espèrent qu’il n’y aura pas de blessure au Real dans le secteur offensif afin que le prêt d’Endrick ne capote pas . Un accord verbal a été trouvé entre l’attaquant brésilien, l’OL et le club espagnol et sauf grosse blessure dans le secteur offensif à Madrid, il n’y a pas de raison que le deal soit annulé.

Une bonne nouvelle confirmée par la Cadena Ser, qui explique que le Real Madrid est toujours d’accord pour prêter Endrick six mois à Lyon sans option d’achat en janvier prochain. Le média espagnol va plus loin, apportant quelques précisions importantes sur le mercato hivernal du Real Madrid. Le deal avec l’OL pour Endrick sera le seul mouvement du club présidé par Florentino Pérez en janvier.

Alors que des rumeurs entourent l’avenir de joueurs tels que Brahim Diaz, Rodrygo ou encore Antonio Rüdiger, tous ces joueurs devraient donc rester dans l’effectif de Xabi Alonso et Endrick sera le seul à faire ses valises. Une excellente nouvelle pour Lyon, qui entretient de très bonnes relations avec le Real Madrid et qui va en profiter pour récupérer Endrick. Depuis le début des discussions, le club français est le choix n°1 du Real pour l’avenir de son international brésilien.

Endrick à l'OL, unique deal de l'hiver au Real

Et pour cause, Florentino Pérez garde un excellent souvenir du prêt de Mariano Diaz à Lyon puisque l’attaquant dominicain avait planté plus de 20 buts en France avant de revenir au Real pour jouer les doublures de Karim Benzema. Espérons pour les Gones que le prêt d’Endrick en janvier prochain sera aussi fructueux. Il répond en tout cas à un réel besoin au sein de l’effectif de Paulo Fonseca, où Martin Satriano est le seul avant-centre de métier depuis le départ à Villarreal de Georges Mikautadze en fin de mercato l’été dernier.