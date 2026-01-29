ICONSPORT_283669_0045

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Terrible tragédie en marge du match de Coupe d’Europe entre l’OL et le PAOK Salonique. Ce mardi, sur la route du match, un terrible accident de circulation a eu lieu en Roumanie et a coûté la vie à sept supporters du club grec. Avant le match de ce jeudi soir, la minute de silence a été respectée scrupuleusement au Groupama Stadium, avec un hommage de la part des supporters lyonnais, unis dans la douleur. Les dirigeants de l'OL ont fait quelques gestes envers le club de Salonique et ses supporters avant le début de la rencontre.
