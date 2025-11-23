ICONSPORT_275962_0104

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

OL23 nov. , 10:00
parCorentin Facy
1
Recruté en provenance de Majorque l’été dernier, Dominik Greif a réussi de très bons débuts à l’OL avant de marquer le pas. Le gardien slovaque est attendu au tournant sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche.
L’été dernier, l’inquiétude était vive à l’Olympique Lyonnais après le départ de Lucas Perri à Leeds United pour un peu plus de 15 millions d’euros. Les supporters rhodaniens se demandaient comment leurs dirigeants allaient pouvoir s’y prendre pour trouver un gardien de niveau équivalent sans pour autant débourser une fortune. C’est sur Dominik Greif que le choix de l’OL s’est arrêté. Recruté pour moins de 5 millions d’euros en provenance de Majorque, le gardien slovaque « proche du double mètre, capable de relancer au pied et de se mettre en étoile à la manière de Manuel Neuer » comme l’écrit Le Progrès, a vécu des débuts de rêve dans la capitale des Gaules.
D. Greif

D. Greif

SlovakiaSlovaquie Âge 28 Gardien

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Greif a en effet multiplié les prestations de très grande qualité et les clean-sheets. Mais depuis quelques semaines, le successeur de Lucas Perri est plus en difficulté. Il a notamment encaissé trois buts contre Nice, puis face au Paris FC et enfin contre le Paris Saint-Germain. De quoi aborder le match de ce dimanche à Auxerre avec une certaine pression comme le confirme le quotidien régional dans son édition du jour. « Au stade de l’Abbé Deschamps, le gardien slovaque va jouer son 13e match en rouge et bleu. Et pour le coup, celui qui a succédé à Lucas Perri a besoin de retrouver le chemin de la baraka ou du moins d’une autorité qui s’est un peu diluée » écrit Le Progrès avant de conclure.

Dominik Greif attendu au tournant à Auxerre

« A Auxerre, un objectif pour lui : être de nouveau décisif comme à Lille, Utrecht et Brest notamment » espère le journal lyonnais, qui sait que l’OL aura sans doute besoin d’un grand Dominik Greif pour ramener un résultat positif d’Auxerre, où les hommes de Christophe Pélissier vont eux jouer pour leur survie alors qu’ils sont dans une période très difficile. Paulo Fonseca, privé de nombreux joueurs pour ce déplacement en Bourgogne, espère aussi que son gardien retrouvera son meilleur niveau. L’OL en aura bien besoin pour terminer cette année civile 2025 en beauté.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading