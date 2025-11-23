Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

Recruté en provenance de Majorque l’été dernier, Dominik Greif a réussi de très bons débuts à l’OL avant de marquer le pas. Le gardien slovaque est attendu au tournant sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche.

« proche du double mètre, capable de relancer au pied et de se mettre en étoile à la manière de Manuel Neuer » comme l’écrit Le Progrès, a vécu des débuts de rêve dans la capitale des Gaules. L’été dernier, l’inquiétude était vive à l’Olympique Lyonnais après le départ de Lucas Perri à Leeds United pour un peu plus de 15 millions d’euros . Les supporters rhodaniens se demandaient comment leurs dirigeants allaient pouvoir s’y prendre pour trouver un gardien de niveau équivalent sans pour autant débourser une fortune. C’est sur Dominik Greif que le choix de l’OL s’est arrêté. Recruté pour moins de 5 millions d’euros en provenance de Majorque, le gardien slovaquecomme l’écrit Le Progrès, a vécu des débuts de rêve dans la capitale des Gaules.

D. Greif Slovaquie • Âge 28 • Gardien UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Greif a en effet multiplié les prestations de très grande qualité et les clean-sheets. Mais depuis quelques semaines, le successeur de Lucas Perri est plus en difficulté. Il a notamment encaissé trois buts contre Nice, puis face au Paris FC et enfin contre le Paris Saint-Germain. De quoi aborder le match de ce dimanche à Auxerre avec une certaine pression comme le confirme le quotidien régional dans son édition du jour. « Au stade de l’Abbé Deschamps, le gardien slovaque va jouer son 13e match en rouge et bleu. Et pour le coup, celui qui a succédé à Lucas Perri a besoin de retrouver le chemin de la baraka ou du moins d’une autorité qui s’est un peu diluée » écrit Le Progrès avant de conclure.

Dominik Greif attendu au tournant à Auxerre

« A Auxerre, un objectif pour lui : être de nouveau décisif comme à Lille, Utrecht et Brest notamment » espère le journal lyonnais, qui sait que l’OL aura sans doute besoin d’un grand Dominik Greif pour ramener un résultat positif d’Auxerre, où les hommes de Christophe Pélissier vont eux jouer pour leur survie alors qu’ils sont dans une période très difficile. Paulo Fonseca, privé de nombreux joueurs pour ce déplacement en Bourgogne, espère aussi que son gardien retrouvera son meilleur niveau. L’OL en aura bien besoin pour terminer cette année civile 2025 en beauté.