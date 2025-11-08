Le groupe de l’OL face au PSG

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...
qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense
Un joueur fragile comme fekir
C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...
Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
Voici la liste des joueurs retenus par Paulo Fonseca pour la réception du PSG demain soir ⚽🔴🔵🔥 #OLPSG