Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

OL02 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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John Textor a été démis de ses fonctions de dirigeant de Botafogo après une reprise du pouvoir par des investisseurs brésiliens. Tout s'écroule pour JT.
C’est fini pour la structure Eagle Football chère à John Textor, et qui a, à un moment possédé des parts dans quatre clubs mondiaux (OL, Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo). Quelques jours seulement après la fin de son engagement avec Lyon, où il ne possède plus de parts ni de responsabilités, le club brésilien a réussi à en faire de même.
Même si John Textor peut le contester, le club de Rio de Janeiro a annoncé avoir mis un terme au mandat de l’Américain dans une décision de justice rendue à la toute fin du mois de juin, et qui était sujette à caution financière. « La SAF BOTAFOGO informe ses supporters de la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui s'est déroulée le 29 juin 2026, avec la totalité de son capital votant, au cours de laquelle il a été délibéré de la destitution immédiate des sieurs John Charles Textor, Kevin Weston et Jordan Eliott Fikesenbaum de leurs postes au Conseil d’Administration », a souligné Botafogo, qui a trouvé pu s’appuyer sur l’investisseur GDA Luma pour injecter 12 millions d’euros et permettre au club de faire lever des premières sanctions à son encontre, et à engager le club dans les différentes compétitions.
Cela faisait deux mois que John Textor était suspendu de toutes fonctions par la justice brésilienne, mais cette décision met un terme à son mandat à Botafogo, où il aura ramené un titre prestigieux de Copa Libertadores, mais aura aussi vidé les caisses du club pour le mettre dans une situation financière difficile, ne payant notamment pas les transferts des recrues. Même sans John Textor, les poursuites lancées par Botafogo à l’encontre de l’OL peuvent encore être maintenues, le club brésilien réclamant plusieurs dizaines de millions d’euros pour des mouvements d’argent effectués par John Textor en sa défaveur.
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