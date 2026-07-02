Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Je prefererais carrement qu'on le garde
dès qu'on prononce le nom de Zeroual, il y a beaucoup de marseillais qui ont les poils hérissés, peut-être que lui aussi, il pourrait se demander pourquoi et se remettre un peu en question non ?
Donc 10: transfert en quelques jours... Et vous venez pavaner sur les articles de l'OM. Bande de trolls,ya que sur foot 01 que vous existé
l'Autriche va marquer en premier et l'Espagne va marquer deux buts dans les arrêts de jeu
Si, le n° 33.
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A SAF BOTAFOGO comunica aos seus torcedores a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 29 de junho de 2026, com a integralidade de seu capital votante, pela qual se deliberou pela destituição imediata dos srs. John Charles Textor, Kevin Weston e Jordan