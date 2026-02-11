ICONSPORT_283063_0279
Matthieu Louis-Jean

L'aveu étonnant de l'OL sur ses objectifs cette saison

OL11 févr. , 20:30
parQuentin Mallet
4
L'Olympique Lyonnais réalise pour le moment un exercice qui déjoue tous les pronostics. Pour autant, la direction ne veut pas s'enflammer et n'a pas posé d'objectifs précis pour garantir la réussite de cette saison.
L'été dernier, l'OL n'est pas passé loin de la catastrophe industrielle alors que la DNCG avait rétrogradé administrativement le club rhodanien en Ligue 2 avant de revenir sur sa décision après l'audience en appel. Sous la direction de Michele Kang, les Gones n'avaient plus le choix et devaient impérativement assainir les finances et relancer le sportif. Pour l'heure, c'est chose faite. Et encore mieux que prévu : l'OL occupe actuellement la troisième place du classement de Ligue 1 et est donc en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et vient de conclure la phase de championnat de la Ligue Europa à la première place.

OL : Michele Kang appelée à l'aideOL : Michele Kang appelée à l'aide
OL : Une offre à 40ME change toutOL : Une offre à 40ME change tout
Une réussite qui s'explique de bien des manières, mais surtout par le travail réalisé conjointement par Paulo Fonseca et sa direction, autant dans le recrutement que dans la manière de faire progresser les joueurs. De quoi donner des ailes au club ? Pour Matthieu Louis-Jean, il n'y a pas de nouveaux objectifs particuliers si ce n'est garder son calme.

Matthieu Louis-Jean prône la sérénité

« Le groupe est calme, le coach est calme, tout le monde travaille. On veut donner de la continuité au projet et ça passe par gagner le prochain match. On est dans un très bon moment. Il n'y aura pas de priorité. Et connaissant Paulo (Fonseca), je ne pense pas qu'il fasse de priorités non plus. On a joué la Coupe d'Europe à fond depuis le début de saison. Il y a trois compétitions à aller chercher, mais on va jouer match après match. Il n'y a pas vraiment d'objectif précis », a expliqué le directeur technique de l'OL dans l'After Foot.
Pour l'instant, l'OL est littéralement sur un nuage. En attendant la réception de Nice le 15 février prochain, les Gones restent sur une série de 12 victoires consécutives et 14 victoires sur les 15 derniers matchs. Une dynamique impressionnante qui laisse les supporters rêver d'un trophée en fin de saison...
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

