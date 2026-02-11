L'aveu étonnant de l'OL sur ses objectifs cette saison

Le seul sui cadrait avec ta description était D'D et effectivement c'est le seul à avoir apporté la gloire à l'OM au 21e siècle
Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.
Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches
Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...
Ça serait le meilleur coup
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🔴🔵Quels objectifs pour l'OL jusqu'à la fin de la saison? "Le groupe est calme, tout le monde travaille. On veut donner de la continuité au projet. Il y a trois compétitions à aller chercher, il n'y aura pas de priorité. Nous allons jouer tous les matchs à fond"