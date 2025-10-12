L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Même s’il est en déclin depuis quelques années, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais a un toujours un atout majeur : l’amour des jeunes lyonnais pour leur club de cœur.

Débarqué durant l’été 2024 pour prendre la place de Pierre Sage, passé du centre de formation au banc de l’équipe première à l’époque, Johann Louvel a connu des débuts contrastés à la tête du centre de formation de l’ OL . Il faut dire que l’académie lyonnaise a clairement décliné ces dernières années, notamment au classement publié par la FFF où l’OL n’est plus que le quatrième centre de formation de France derrière Rennes, le PSG et Monaco.

Jamais tombé aussi bas, l’académie lyonnaise, réputée à travers toute l’Europe il y a encore quelques années, a aussi fait les frais de la gestion parfois hasardeuse de John Textor, notamment à propos des clubs amateurs de la région. Mais alors que le centre de formation a toujours été l’une des forces de l’OL, avec plus de 400 ME de transferts de joueurs formés au club, le calme est un peu revenu à Meyzieu sous l’égide de Michele Kang. Une très bonne chose pour Johann Louvel, qui sait que Lyon peut compter sur de nouveaux exemples, comme Merah, De Carvalho ou Molebe, pour continuer à faire rêver les jeunes Gones.

« Les jeunes du coin veulent réussir à l’OL » - Johann Louvel, directeur du centre de formation de l'OL