« On a cassé ce rêve » : L'OL l'agace

OL10 oct. , 9:20
parAlexis Rose
Alors que le centre de formation de l’Olympique Lyonnais a quelque peu perdu de sa superbe au cours des dernières années, Cyrille Dolce explique que le déménagement de l’académie à Meyzieu n’a pas aidé au développement des jeunes…
En 2016, dans les pas du déménagement des pros au Groupama Stadium à Décines, Jean-Michel Aulas a pensé bon de construire un nouveau centre de formation flambant neuf du côté de Meyzieu, à quelques kilomètres du grand stade. Mais alors que la formation de l’OL brillait de mille feux quand les jeunes côtoyaient souvent leurs idoles sur la plaine des jeux de Gerland à l’époque des cracks comme Ben Arfa, Benzema ou même Lacazette, Fekir ou Tolisso, les gamins du centre de l’OL ne croisent plus les pros à la sortie de l’entraînement.
Tout simplement parce qu’ils ne jouent plus dans un lieu partagé, l’équipe première étant au centre d’entraînement du Groupama Stadium alors que les jeunes sont à l’écart de tout cela à l’OL Academy. Une véritable erreur d’après les dires de Cyrille Dolce, formateur historique de l’OL pendant plus de 30 ans et parti l’été dernier en direction de la fédération marocaine.
« En délocalisant à Décines et à Meyzieu, on a cassé ce rêve »
- Cyrille Dolce
« À Gerland, un jeune pouvait voir les pros. Certains de mes anciens joueurs me demandaient parfois de donner une de leurs paires de chaussures au meilleur joueur ou celui travaillant le mieux à l’école… Cela entretient ce rêve qu’on peut toucher du doigt. En délocalisant à Décines et à Meyzieu, on a cassé ce rêve, alors que c’est important d’avoir une famille unie. Les piliers de la formation lyonnaise ? La transmission d’hommes qui ont joué ici en jeunes, en pros, et sont revenus pour assurer la continuité de cet héritage, comme les Broissard, Drevet, Olio, Valette, Paillot, Fréchet, Garde… Ensuite, des infrastructures stratégiques, et le vivier important en Rhône-Alpes, où les clubs bossent très bien », a lancé l’ancien coach des U15 des Gones dans le podcast « Sur la ligne ». Alors que Pierre Sage avait lancé l’idée, les dirigeants lyonnais cherchent désormais à rapprocher tous les joueurs masculins à Décines pour que l’OL retrouve toute sa splendeur en termes de formation, désormais représentée par Mathys De Carvalho et Khalis Merah en équipe première.

