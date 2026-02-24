ICONSPORT_360272_0196

LdC : Sorloth en feu, l'Atlético écrase Bruges

Ligue des Champions24 févr. , 20:35
parMehdi Lunay
0
Barrage retour de la Ligue des champions
Riyadh Air Metropolitano
Atlético-Bruges 4-1 (aller 3-3)
Buts : Sorloth (23e, 76e, 87e), Cardoso (48e) pour l’Atlético ; Ordonez (36e) pour Bruges

Champions League

24 février 2026 à 18:45
Atlético Madrid
Sørloth23'de Souza Cardoso48'Sørloth76'Sørloth87'
4
1
Match terminé
Club Brugge
Ordóñez Guerrero36'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
B. Meijer
Club BruggeClub Brugge
SORT
B. Mechele
Club BruggeClub Brugge
But
87
A. Sørloth
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
85
M. Llorente Moreno
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
85
R. Vermant
Club BruggeClub Brugge
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_356164_0291
PSG

Procès pour viol, le PSG au soutien d’Hakimi

ICONSPORT_360273_0008
Kylian Mbappé

EdF : Mbappé blessé et forfait, faut-il s’inquiéter ?

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Fil Info

24 févr. , 21:00
Procès pour viol, le PSG au soutien d’Hakimi
24 févr. , 20:40
EdF : Mbappé blessé et forfait, faut-il s’inquiéter ?
24 févr. , 20:36
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour
24 févr. , 20:20
Paris Sportifs : Le PSG et Doué, un pari en béton pour empocher 100 euros
24 févr. , 20:00
L'OM et Rennes se battent pour ce grand numéro 9
24 févr. , 19:56
Inter - Bodo/Glimt : les compos (21h sur Canal+Foot)
24 févr. , 19:40
OL : Endrick va faire pleurer l'OM
24 févr. , 19:20
Racisme contre Wesley Fofana, la France intervient

Derniers commentaires

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

ça va dépendre de l'arbitre si il fait comme celui de Nantes il va se faire découper notre brésilien

Tout sauf le PSG, Julian Alvarez est cash

Bah on veut pas de joueurs qui sont pas investis dans le projet ça tombe bien

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

J'ai bien peur que tu lui en demande trop à Fonseca la remise en question et lui ça fait 2. Il ne prendra aucun risque et n'assumera jamais un petit déséquilibre même si il permet potentiellement de claquer beaucoup plus d'actions de but et d'avoir une attitude très offensive qui pourtant serait de jouer sur nos vraies forces et beaucoup plus de profondeur. Ce qui nous manque terriblement avec son système et ses compos.

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

L'idéal pour moi ce serait de pas claquer des dents comme le fait toujours Fonseca dans les grands matchs ou les fins de saison en proposant une équipe qui a des ambitions offensives avec un 433 en donnant la chance à Himbert en ailier gauche et en laissant Abner à son poste de latéral, de titulariser Yaremchuk en pointe et Endrick à droite. Un milieu composé de Morton/Tolisso/Nartey et une défense à 4 avec une charnière centrale Kluivert/Niakhaté pour que Mata puisse enfin récupérer. En somme ce qu'il aurait déjà fallu faire pour ne pas prendre une telle rouste et une telle humiliation/domination face à Strasbourg. Fonseca se sera t-il remit en question et osera t-il montrer les crocs en prenant quelques risques et proposer une équipe très ambitieuse offensivement ? Je n'y crois pas une seconde malheureusement

OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais

Si tu veux bien être plus clair

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading