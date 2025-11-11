La terrible erreur de l’OL !

L'OL a reconnu qu'il allait être obligé de vendre cet hiver pour redresser sa situation financière. Un dangereux appel du pied, qui met des clubs européens en appétit.

Directeur général de l’Olympique Lyonnais , Michael Gerlinger a mis les pieds dans le plat au moment d’évoquer la situation financière du club rhodanien. Les comptes ont été publiés, et ils peinent forcément à se redresser, sachant qu’il y a la baisse des droits TV, des activités hors football, et la vente de nombreux actifs qui pouvaient être rémunérateurs par John Textor. Résultat, le trading, sous-entendu la vente de joueurs, doit continuer de rapporter de l’argent pour équilibrer les comptes du mieux possible.

« Financièrement ça ne va pas super bien donc il faut voir ce qu'on peut faire. Mais ce ne seront pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non », a fait savoir le dirigeant allemand. Si ce dernier s’est voulu rassurant sur l’avenir de la pépite belge qui ne restera toutefois pas éternellement à l’OL, le message reste globalement peu rassurant. Et le risque est de constater qu’il soit perçu comme une invitation à aller se servir à Lyon pour les clubs européens.

C’est ce que révèle Sport ce mardi, à désormais moins de deux mois du mercato. Le quotidien espagnol est persuadé que Lyon ne pourra pas repousser une belle offre cet hiver, y compris pour un joueur comme Malick Fofana. Et quand le journal ibérique parle de belle offre, cela ne veut pas dire un énorme effort financier pour des clubs habitués à dépenser gros.

Même si le FC Barcelone est aussi en situation financière délicate, il arrive toujours à faire marcher la planche à billets pour recruter. Et du côté catalan, on est donc persuadé que, cet hiver ou l’été prochain, Lyon sera à même d’accepter une offre de 25 à 30 millions d’euros pour vendre son grand espoir belge. Un prix qui risque de faire tiquer à l’OL. Mais le club rhodanien peut se rassurer, d’autres grands clubs lorgnent sur Fofana, et notamment Arsenal qui aimerait tenter sa chance l’été prochain. De quoi faire monter les enchères même si le problème est que désormais, tout le monde sait que l’Olympique Lyonnais a besoin de vendre des joueurs, ce qui risque de tirer les prix vers le bas.