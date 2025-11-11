ICONSPORT_275427_0144

La terrible erreur de l’OL !

OL11 nov. , 13:20
parGuillaume Conte
L'OL a reconnu qu'il allait être obligé de vendre cet hiver pour redresser sa situation financière. Un dangereux appel du pied, qui met des clubs européens en appétit. 
Directeur général de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger a mis les pieds dans le plat au moment d’évoquer la situation financière du club rhodanien. Les comptes ont été publiés, et ils peinent forcément à se redresser, sachant qu’il y a la baisse des droits TV, des activités hors football, et la vente de nombreux actifs qui pouvaient être rémunérateurs par John Textor. Résultat, le trading, sous-entendu la vente de joueurs, doit continuer de rapporter de l’argent pour équilibrer les comptes du mieux possible. 
« Financièrement ça ne va pas super bien donc il faut voir ce qu'on peut faire. Mais ce ne seront pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non », a fait savoir le dirigeant allemand. Si ce dernier s’est voulu rassurant sur l’avenir de la pépite belge qui ne restera toutefois pas éternellement à l’OL, le message reste globalement peu rassurant. Et le risque est de constater qu’il soit perçu comme une invitation à aller se servir à Lyon pour les clubs européens. 

C’est ce que révèle Sport ce mardi, à désormais moins de deux mois du mercato. Le quotidien espagnol est persuadé que Lyon ne pourra pas repousser une belle offre cet hiver, y compris pour un joueur comme Malick Fofana. Et quand le journal ibérique parle de belle offre, cela ne veut pas dire un énorme effort financier pour des clubs habitués à dépenser gros. 
Même si le FC Barcelone est aussi en situation financière délicate, il arrive toujours à faire marcher la planche à billets pour recruter. Et du côté catalan, on est donc persuadé que, cet hiver ou l’été prochain, Lyon sera à même d’accepter une offre de 25 à 30 millions d’euros pour vendre son grand espoir belge. Un prix qui risque de faire tiquer à l’OL. Mais le club rhodanien peut se rassurer, d’autres grands clubs lorgnent sur Fofana, et notamment Arsenal qui aimerait tenter sa chance l’été prochain. De quoi faire monter les enchères même si le problème est que désormais, tout le monde sait que l’Olympique Lyonnais a besoin de vendre des joueurs, ce qui risque de tirer les prix vers le bas. 
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

