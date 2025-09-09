La jeunesse prend enfin le pouvoir à l'OL

L'OL a connu beaucoup de changements cet été lors du marché des transferts. Les Gones veulent repartir de l'avant avec des joueurs plus modestes mais motivés à l'idée de progresser au plus haut niveau.

A Lyon, les ambitions ont été revues à la baisse. Les difficultés financières des Gones se sont déjà fait sentir, avec le départ de nombreux joueurs cadres. Et cet exode pourrait bien continuer l'hiver prochain. En attendant, Paulo Fonseca arrive à tirer le meilleur de son groupe, qui a connu trois succès en autant de rencontres cette saison en Ligue 1. Cette nouvelle version de l' OL , plus jeune et tournée vers le collectif, séduit pas mal de fans et observateurs. D'ailleurs, les Rhodaniens font désormais partie des équipes de l'élite qui comptent le plus de jeunes joueurs. Et cela faisait longtemps que ça n'était pas arrivé avec une telle ampleur.

Un nouveau cycle à l'OL

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que l'OL est désormais la quatrième équipe de Ligue 1 avec l'effectif le plus jeune du fait d'une moyenne d'âge de 23 ans et 295 jours. Seuls Strasbourg (21 ans et 305 jours), Toulouse (22 ans et 209 jours) et Auxerre (23 ans et 126 jours) devancent ce nouvel OL. Les pensionnaires du Groupama Stadium possèdent dans leur effectif pas moins de 11 footballeurs U21. Il faudra que tout ce petit monde grandisse vite afin de se mettre au niveau de la Ligue 1 et pourquoi pas mieux.