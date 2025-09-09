OL : 35 millions dans les poches, Lyon jubile

L'OL continue d'avancer sur de nombreux dossiers pendant cette trêve internationale, et outre quelques départs, un énorme contrat a été signé.

Le mercato est terminé, mais le service communication de l ’Olympique Lyonnais tourne à plein régime. Deux départs ont été annoncés ce lundi avec Mathieu Patouillet et Mahamadou Diawara qui ont décidé de poursuivre l’aventure sous d’autres cieux. Un transfert et un prêt, pour des rentrées d’argents très modestes, même si cela permet aussi de dégraisser l’effectif avec des joueurs qui n’avaient pas de temps de jeu. Il y a en revanche une opération plus fructueuse qui a été bouclée, et officialisée ces dernières heures. Il s’agit du contrat de naming du stade de l’OL, qui continuera de s’appeler le Groupama Stadium pour les cinq prochaines années.

Ce naming avait été remis en cause en juillet dernier, car les relations avec John Textor n’étaient pas excellentes, mais surtout l’avenir de l’OL était clairement en question après sa relégation administrative en Ligue 2 pour des manquements financiers. Impossible pour le groupe assureur de miser gros sur le stade d’un club en perdition, et l’accord avait été mis au second plan. Mais avec le maintien de l’OL en Ligue 1 et l’arrivée de Michele Kang, tout s’est fluidifié, même s’il faut bien préciser que les contours de l’accord sur les cinq prochaines années avaient été dessinés depuis des mois, y compris avec John Textor.

« Nous sommes extrêmement honorés » - Michele Kang

C’est désormais officiel, le Groupama Stadium sera toujours l’appellation officielle du stade de l’Olympique Lyonnais et Michele Kang s’en est félicité. « Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires. Leur fidélité et leur confiance confirment notre stratégie de maintenir un lien durable avec notre territoire, avec les grands lyonnais et plus largement tous les supporters du club. Nous savons combien Groupama est engagé à soutenir les projets et les initiatives sportives, culturelles et populaires et nous sommes impatients de poursuivre cette formidable aventure humaine avec les équipes locales », a précisé la femme d’affaire américaine qui dirige l’OL.

Une joie compréhensible, sachant que Groupama mise gros sur ce contrat. Il était de 7 millions d’euros par an jusqu’à présent, et selon Actu Lyon, le nouvel accord débouche sur un montant similaire, soit environ 35 millions d’euros sur les cinq ans de la durée du contrat. En 2030, date prévue de la fin du contrat, cela fera donc 13 ans que l’assureur donne son nom à l’ancien Parc OL.