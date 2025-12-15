ICONSPORT_279926_0155

La faiblesse de l'OL sidère Pierre Ménès

L’OL n’a pas de marge mais a tout de même réussi à prendre les trois points contre Le Havre dimanche après-midi (1-0) au terme d’un match que Pierre Ménès n’a pas trouvé formidable, bien au contraire.
Cinquième de Ligue 1 à l’issue de l’année civile 2025, l’Olympique Lyonnais a réussi une belle première partie de saison. Malgré un mercato terrible l’été dernier avec les départs de tous les meilleurs joueurs ou presque, l’équipe de Paulo Fonseca garde un niveau qui lui permet de jouer les premiers rôles. Un constat valable en Ligue 1 donc mais aussi en Europa League, où les Gones figurent à la première place du classement de la phase de ligue. Une satisfaction pour les supporters rhodaniens, qui saluent à juste titre le travail de Paulo Fonseca, lequel fait des miracles avec un effectif très restreint.
Pierre Ménès est lui aussi de cet avis. Dans sa vidéo publiée sur YouTube après le succès de l’OL contre Le Havre, l’ancien journaliste de Canal+ a applaudi Lyon pour ses excellents résultats, supérieurs aux moyens de son effectif. En revanche, le journaliste n’a pas manqué de critiquer la pauvreté de certains matchs comme celui face aux Normands. « Lyon s’est imposé 1-0 contre Le Havre sur une tête plongeante de Sulc bien servi par Moreira. Un match où j’ai été déçu par Le Havre qui a joué petits bras jusqu’à ce que Lyon finisse par trouver la faille » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

« C’était le prototype de l’équipe qui attend d’encaisser un but avant de se réveiller et je trouve ça dommage. C’est vrai qu’il y a eu ce penalty mal tiré par Soumaré à 0-0 qui prive Le Havre de trois points. Derrière le but de Sulc, Le Havre a joué un peu plus et s’est créé une belle occasion que Greif a repoussé. C’était un match très moyen et j’avoue que ce que fait Lyon tant en Europa League qu’en championnat me semble assez prodigieux au vu de l’étroitesse de l’effectif. Le match était loin d’être formidable » a analysé le journaliste, qui félicite l’OL pour ses excellents résultats mais qui se demande si cela va pouvoir tenir sur la durée d’une saison complète avec un effectif aussi restreint. C’est ce que se demandent tous les supporters lyonnais, qui attendent de voir à quoi ressemblera leur équipe à la fin du mercato hivernal avant de se prononcer sur 2026.
0
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Ton doigt mouillé se trompe.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Pas plus que lyon ou le qsg.

Loading