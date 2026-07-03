La DNCG s’oppose à ce recrutement de l’OL

La DNCG s’oppose à ce recrutement de l’OL

OL03 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
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L'OL négocie avec la Juventus pour Loïs Openda, qui souhaite signer à Lyon. Mais cela commence à devenir compliqué sur le plan financier d'empiler les recrues pour le club de Michele Kang.
Une grosse vente en juin et des achats à la pelle en juillet, c’est le mercato réalisé par l’Olympique Lyonnais. Le départ d’Afonso Moreira pour 30 ME vers Leverkusen a permis de passer le cap de la DNCG, qui a validé le budget du club rhodanien. Avec toutefois une mise en garde sur la masse salariale, qui devait respecter le plan établi par Michele Kang lors du rachat du club.

Openda est chaud pour signer à l'OL

Le départ d’Afonso Moreira ne permet clairement pas de libérer une grosse partie de la masse salariale, et les retours de prêt d’Endrick, dont l’OL ne payait pas tout le salaire, ou de Yaremchuk, ne bouleversent pas tout. Résultat, avec les recrutements de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup et Julien Duranville en attendant Mohamed Ouédraogo, les dirigeants lyonnais font de gros efforts financiers pour se renforcer et offrir à Paulo Fonseca une équipe compétitive.
Mais pour la touche suivante, cela commence à devenir compliqué. L’OL est en effet sur la piste de Loïs Openda, l’attaquant de la Juventus qui n’a pas réussi sa première saison dans le Piémont. La bonne nouvelle, c’est que Lyon est totalement seul sur le coup pour le moment. La mauvaise, c’est que la Juventus, qui pourrait accepter une offre de prêt avec option d’achat, souhaite que la majorité du salaire du Belge soit prise en charge par l’OL, affirme Tutto Juve. Et le club rhodanien a fait savoir que cela ne collait pas du tout avec les directives convenues avec la DNCG, et le nouveau budget qui ne peut pas être extensible à souhait sur la masse salariale.
Partie de poker menteur pour mieux négocier, ou réelle impossibilité d’aller plus loin, le dossier Openda est en stand-by. De son côté, le joueur est d’accord pour rejoindre Lyon, où il sait qu’à l’heure actuelle, une place de titulaire l’attend dans un championnat qu’il connait bien. Sa volonté pourrait aussi faire la différence en forçant un peu la Juventus à revoir sa position.
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OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non.

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Bla... Bla... Bla...

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.

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Openda Duranville Fofana, une attaque Belge qui pourrait être sympa.

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Messi aurait dû prendre un rouge dès le premier match.

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