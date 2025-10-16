ICONSPORT_273131_0027

La Belgique fait un joli cadeau à l'OL

OL16 oct. , 13:40
parGuillaume Conte
2
A part Corentin Tolisso, la majeure partie des cadres de l'Olympique Lyonnais ont été sollicités par leur sélection. Toutefois, Malick Fofana va arriver frais pour les prochains matchs de Lyon. 
Il faudra attendre samedi pour voir l’OL reprendre le chemin du championnat, avec un déplacement déjà très important à Nice pour digérer la défaite face à Toulouse. Avec son effectif très juste, Paulo Fonseca peut s’inquiéter de la surcharge de minutes de ses internationaux, sollicités aux quatre coins du globe en ce mois d’octobre. Il y a toutefois une bonne nouvelle qui est arrivée de Belgique avec le retour frais et dispo de Malick Fofana. 
Devenu le joueur offensif numéro 1 de l’OL après les départs d’Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki et Georges Mikautadze, le Diable Rouge a joué 17 minutes conte la Macédoine du Nord, et 10 minutes sur le terrain du Pays de Galles. Une petite demi-heure en tout pour 10 jours de rassemblement, Fofana a pu se changer les idées sans trop puiser dans ses ressources. 
L’ailier lyonnais découvre les attentes liées à son changement de statut cet été, et Paulo Fonseca n’a pas manqué de lui rappeler qu’il espérait beaucoup de belles choses de sa part, notamment des buts et de la régularité. Rentré mardi, Fofana va en tout cas préparer avec sérénité le match à Nice, lui qui a bien compris qu’il allait devoir faire plus avec l’OL pour aussi gagner une place de titulaire avec la Belgique en vue de la Coupe du monde 2026. 
Pour le match à Nice, Lyon sera bien sûr privé de Nuamah, Descamps et Mangala, mais Abner a profité de la trêve pour faire son retour à l’entrainement intensif. Il postule donc à une place pour soulager Nicolas Tagliafico si besoin.  
2
Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Je fais comme lui mais je ne suis pas lui. Prendre exemple n'est pas usurper hein. Tu t'escrimes à vouloir me faire dire ce que j'ai pas dis mais tu te fais du mal tout seul, petite toupie qui tourne sur elle même, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, moi j'y étais hein, donc n'essaye même pas de me convaincre. Pourquoi t'aurais je donné rendez vous si je n'étais prêt à me déplacer ? Tes couleuvres tu peux les faire avaler à Greg Roi qui est crédule mais pas à moi qui étais sur place, réfléchis un peu, rires. Le colosse autoproclamé là.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tant que tu seras d'accord pour être ma toupie je jouerai avec toi, pas de problème.

Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

Kennyny le soit disant Lyonnais 😂

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

