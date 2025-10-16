La Belgique fait un joli cadeau à l'OL

A part Corentin Tolisso, la majeure partie des cadres de l'Olympique Lyonnais ont été sollicités par leur sélection. Toutefois, Malick Fofana va arriver frais pour les prochains matchs de Lyon.

Il faudra attendre samedi pour voir l’OL reprendre le chemin du championnat, avec un déplacement déjà très important à Nice pour digérer la défaite face à Toulouse. Avec son effectif très juste, Paulo Fonseca peut s’inquiéter de la surcharge de minutes de ses internationaux, sollicités aux quatre coins du globe en ce mois d’octobre. Il y a toutefois une bonne nouvelle qui est arrivée de Belgique avec le retour frais et dispo de Malick Fofana.

Devenu le joueur offensif numéro 1 de l’OL après les départs d’Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki et Georges Mikautadze, le Diable Rouge a joué 17 minutes conte la Macédoine du Nord, et 10 minutes sur le terrain du Pays de Galles. Une petite demi-heure en tout pour 10 jours de rassemblement, Fofana a pu se changer les idées sans trop puiser dans ses ressources.

L’ailier lyonnais découvre les attentes liées à son changement de statut cet été, et Paulo Fonseca n’a pas manqué de lui rappeler qu’il espérait beaucoup de belles choses de sa part, notamment des buts et de la régularité. Rentré mardi, Fofana va en tout cas préparer avec sérénité le match à Nice, lui qui a bien compris qu’il allait devoir faire plus avec l’OL pour aussi gagner une place de titulaire avec la Belgique en vue de la Coupe du monde 2026.

Pour le match à Nice, Lyon sera bien sûr privé de Nuamah, Descamps et Mangala, mais Abner a profité de la trêve pour faire son retour à l’entrainement intensif. Il postule donc à une place pour soulager Nicolas Tagliafico si besoin.