L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais se plaint souvent de l'arbitrage. Cela a encore été le cas dimanche face au PSG. Selon une étude précise faite sur les matchs de Ligue 1, l'OL a été privé de trois points au classement.

Mardi soir, l a Direction de l'arbitrage de la FFF a confirmé que Benoît Bastien a fait une erreur en ne refusant pas le deuxième but du Paris Saint-Germain. Une décision qui aurait forcément changé le scénario de ce choc de Ligue 1. Même s'il est ensuite facile de réécrire l'histoire, il n'empêche que cela se paie au prix fort pour l'Olympique Lyonnais, qui en plus s'est incliné à la dernière seconde sur un but de Joao Neves. Ayant décidé de se consacrer aux décisions des arbitres, sans être de partie pris, le compte @ArbitreVAR compile depuis le début de saison ces erreurs éventuelles, et avec méthodologie, il pondère chaque résultat, en tenant également compte des rapports faits par la direction de l'arbitrage. Et pour lui, qui n'est pas supporter de l'OL, c'est Lyon qui paie au prix fort ces erreurs.

L'OL victime numéro 1 des erreurs arbitrales

Alors que l'on vient de disputer la 12e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été privé de 3,21 points, loin devant Lille (1,51 point) et Le Havre (1,32). Et si l'on tient compte des 18 équipes de Ligue 1, et que l'on fait un classement mis à jour avec ces points envoilés, l'OL ne serait plus septième du championnat de France, mais troisième, trois points derrière le Paris Saint-Germain, toujours leader, et l'Olympique de Marseille. Actuellement, au classement officiel, l'OL est seulement septième, et pointe à sept longueurs du PSG et à cinq de l'OM. Un sacré décalage, car Lyon passe d'un ticket pour la Ligue des champions à une position non-européenne.

On comprend mieux pourquoi Corentin Tolisso, le capitaine de l'Olympique Lyonnais, a proposé dès lundi une réunion entre l'ensemble des arbitres, des dirigeants des clubs et des capitaines pour évoquer ces différents problèmes. Car tout le monde est d'accord pour dire que les arbitres français ne sont pas malhonnêtes, mais que les différences de jugement sont parfois difficiles à comprendre, notamment dans l'utilisation de la VAR. A voir si les arbitres accepteront la main tendue par le joueur de l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas gagné.

