L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

OL12 nov. , 8:00
parClaude Dautel
Depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais se plaint souvent de l'arbitrage. Cela a encore été le cas dimanche face au PSG. Selon une étude précise faite sur les matchs de Ligue 1, l'OL a été privé de trois points au classement.
Mardi soir, la Direction de l'arbitrage de la FFF a confirmé que Benoît Bastien a fait une erreur en ne refusant pas le deuxième but du Paris Saint-Germain. Une décision qui aurait forcément changé le scénario de ce choc de Ligue 1. Même s'il est ensuite facile de réécrire l'histoire, il n'empêche que cela se paie au prix fort pour l'Olympique Lyonnais, qui en plus s'est incliné à la dernière seconde sur un but de Joao Neves. Ayant décidé de se consacrer aux décisions des arbitres, sans être de partie pris, le compte @ArbitreVAR compile depuis le début de saison ces erreurs éventuelles, et avec méthodologie, il pondère chaque résultat, en tenant également compte des rapports faits par la direction de l'arbitrage. Et pour lui, qui n'est pas supporter de l'OL, c'est Lyon qui paie au prix fort ces erreurs.

L'OL victime numéro 1 des erreurs arbitrales

Alors que l'on vient de disputer la 12e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été privé de 3,21 points, loin devant Lille (1,51 point) et Le Havre (1,32). Et si l'on tient compte des 18 équipes de Ligue 1, et que l'on fait un classement mis à jour avec ces points envoilés, l'OL ne serait plus septième du championnat de France, mais troisième, trois points derrière le Paris Saint-Germain, toujours leader, et l'Olympique de Marseille. Actuellement, au classement officiel, l'OL est seulement septième, et pointe à sept longueurs du PSG et à cinq de l'OM. Un sacré décalage, car Lyon passe d'un ticket pour la Ligue des champions à une position non-européenne.
On comprend mieux pourquoi Corentin Tolisso, le capitaine de l'Olympique Lyonnais, a proposé dès lundi une réunion entre l'ensemble des arbitres, des dirigeants des clubs et des capitaines pour évoquer ces différents problèmes. Car tout le monde est d'accord pour dire que les arbitres français ne sont pas malhonnêtes, mais que les différences de jugement sont parfois difficiles à comprendre, notamment dans l'utilisation de la VAR. A voir si les arbitres accepteront la main tendue par le joueur de l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas gagné.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

