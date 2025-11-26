L1 : La commission de discipline épargne l'OL

Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a jugé les cas de Jorge Maciel et de Matthieu Louis-Jean. L’entraîneur adjoint et le directeur sportif de l’OL s’en sortent bien.

L’adjoint de Paulo Fonseca a écopé d’un match de suspension mais la suspension prendra effet à partir du 2 décembre. Le technicien portugais sera donc sur le banc face à Nantes ce week-end, juste avant le retour de Paulo Fonseca dès la semaine suivante. De son côté, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a écopé de deux matchs dont un par révocation du sursis.