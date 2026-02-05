ICONSPORT_256735_0302 (1)
Beinsports Ligue 1

BeIN Sports règle ses dettes à la LFP et vise la Coupe du Monde

TV05 févr. , 22:40
parAlexis Rose
0
En froid avec la Ligue à propos des droits de diffusion de son match de samedi, beIN Sports a fini par se soumettre à la décision de la justice en payant toutes ses dettes.
BeIN Sports a enfin réglé son ardoise. À la fin du mois de janvier, la chaîne qatarie avait été condamnée par la justice dans le litige qui l'oppose à LFP Media. Mécontente des restrictions de diffusion auxquelles elle doit faire face pour son match de L1 de chaque week-end, beIN refusait de régler la totalité des sommes dues. Elle enlevait effectivement 4,71 millions d’euros, sur les 18 prévus, lors de chaque échéance de paiement.

BeIN donne plus de 30 ME à la LFP

S’il n’a pas validé la demande de 29 ME d’indemnités, le tribunal des activités économiques de Paris a surtout demandé à beIN de verser « la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés » avec des intérêts à LFP Media. Après avoir fini de régler ses trois échéances « des 5 août, 5 octobre et 5 décembre 2025 », beIN a décidé, selon L’Equipe, de payer la totalité de sa quatrième échéance. Tout simplement parce que la chaîne doit « se conformer pleinement à la décision de la justice », même si un appel est encore possible.

BeIN rêve de la Coupe du Monde

Lire aussi

TV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtreTV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtre
Après cette dernière saison de diffusion plutôt critique, beIN va lâcher pour de bon la Ligue 1, mais n’a pas dit son dernier mot pour la Coupe du Monde. Si Ligue 1+ a déjà proposé un contrat de 20 ME à la FIFA pour obtenir les droits de la prochaine Coupe du Monde (avec 54 matchs co-diffusés par M6), beIN Sports rêve d’arracher le gros lot des mains du média désormais ennemi. Habituée à retransmettre des Mondiaux ou des Euros, beIN Sports espère rafler la mise pour ses abonnés, mais aussi pour embêter la Ligue jusqu’au bout.
0
