Coupe d’Italie : L’Atalanta humilie la Juve et va en demi-finales

Serie A05 févr. , 22:53
parAlexis Rose
Quart de finale de Coupe d’Italie :
Stade Atleti Azzurri d'Italia.
Atalanta - Juventus : 3-0.
Buts : Scamacca (27e sur penalty), Sulemana (77e), Pasalic (85e) pour l’Atalanta.
Avec ce succès de prestige contre la Juve, l’Atalante se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie, comme l’Inter Milan.
