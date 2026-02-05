Lille prépare l’après-Genesio, un premier nom dévoilé

Il avait bien niqué l'OL et on avait dû laisser filer Rémy à Monaco... C'est plutôt Papy Aulas qui lui en veut...
Un problème ? Non au contraire ils devront se déchirer pour obtenir du temps de jeu, il nya pas de place acquise, pas de duc ou de baron. Et si on dure sur lzs 3 tableaux ca passera crème.
Aulas a quitté Lyon en laissant une grosse dette a Lyon, la dette de Lyon elle date bien avant textor, Aulas c étais un bon président qui vous a mis dans la merde quand il a quitté Lyon
Maintenant oui donc en tant que marseillais ne donne pas des leçons de gestion stp cest l’hôpital qui se fout de la charité
Le meilleur modèle c'est Rennes, un centre de formation qui ramène le plus d argent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
On a sorti un Inside des premiers pas au LOSC de Gaëtan Perrin et Noah Edjouma 🎬 📺 Rendez-vous sur notre chaîne YouTube 👉 youtu.be/X9AD3FWUDs8