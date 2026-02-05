Lille prépare l’après-Genesio, un premier nom dévoilé

Bruno Genesio pourrait avoir du mal à finir la saison à Lille. Le club nordiste regarde ce qui se fait de bien en Europe, et notamment chez l'un de ses anciens joueurs emblématiques.

Saison pour le moment moins aboutie que prévu à Lille, qui était encore en course en Ligue des Champions et pour le podium la saison dernière à la même époque. Désormais, le LOSC a péniblement atteint les barrages d’Europa League et connait un gros trou d’air en France, avec une élimination en Coupe de France à domicile par l’OL, et une cinquième place avec seulement un point d’avance sur Toulouse, le 8e.

De la nervosité a également été constatée chez Bruno Genesio, qui avait promis de grandes décisions au coeur du mois de janvier, et a même été annoncé tout proche d’une démission, sans que ce soit confirmé chez les Dogues. Néanmoins, la fin de cycle est possible et selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le LOSC suit de près la carrière de Burak Yilmaz. Un personnage bien connu dans le Nord, puisqu’il avait été l’artisan offensif d’un titre qui a marqué les esprits en 2021, avec 16 buts en 28 matchs.

Depuis la fin de sa carrière, le Turc s’est installé sur le banc de touche, du côté de Besiktas comme intérimaire, puis de Kayserispor, Kasimpasa et enfin de Gaziantep. L’insider l’assure, le LOSC surveille ses progrès et estime que son expérience passée dans le Nord et ses qualités de meneur d’hommes peuvent devenir des atouts à considérer si jamais un vent nouveau soufflait à Lille. Pour le moment, Bruno Genesio conserve la confiance de ses dirigeants, même si la situation pourrait devenir intenable si la méforme se poursuivait.