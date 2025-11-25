ICONSPORT_277974_0181

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

OL25 nov. , 14:00
parCorentin Facy
5
Entré à cinq minutes de la fin à Auxerre dimanche, Adil Hamdani a effectué sa première apparition en Ligue 1. Le milieu offensif lyonnais de 16 ans a remplacé un Adam Karabec qui a pris cher dans L’Equipe du Soir.
L’Olympique Lyonnais est sans attaque. C’est le constat dressé par les supporters ainsi que par les observateurs après le match nul sans saveur à Auxerre ce dimanche. Privé de Malick Fofana, d’Ernest Nuamah ou encore de Tyler Morton, Paulo Fonseca a aligné un trio offensif composé de Karabec, Satriano et Moreira. Pas de quoi faire trembler la lanterne rouge de la Ligue 1, c’est dire si les attaquants de l’OL ne sont pas au niveau.
A cinq minutes de la fin, les supporters lyonnais ont toutefois frissonné en voyant entrer le jeune Adil Hamdani, 16 ans. Un joueur à très fort potentiel selon Hugo Guillemet, certain que l’ailier gauche né en 2009 va exploser tôt ou tard dans la capitale des Gaules. Le correspondant de L’Equipe à Lyon ne prédit pas ce destin à Adam Karabec en revanche.

Guillemet s'enflamme pour Hamdani

« Hamdani est un attaquant polyvalent. Dans le style, je le compare à Désiré Doué car il peut jouer des deux côtés et sous l’attaquant. Le plus dur commence pour lui. J’ai assisté à son entrée en jeu à Auxerre. C’est une entrée qui montre à quel point le secteur offensif de l’OL est complètement sinistré. Ils sont quand même allés chercher un joueur né en 2009. Certes, c’est le joueur le plus prometteur du centre de formation. Mais il n’a fait que deux ou trois entrées en National 3, il a joué seulement 10 matchs en U19 » a d’abord analysé Hugo Guillemet avant de poursuivre. 
« C’est un U17, il n’est pas programmé pour jouer tout de suite en Ligue 1. Les circonstances font qu’il joue et en plus, sur les quelques ballons qu’il a touché, il a plus montré que le joueur qu’il a remplacé, Adam Karabec qui a été recruté cet été. Cela dit aussi que l’OL dans cette période très compliquée financièrement va s’en sortir grâce à son centre de formation » a lancé le consultant de L’Equipe du Soir, très enthousiaste après l’entrée en jeu d’Adil Hamdani, bien moins élogieux en revanche après le match très décevant livré par Adam Karabec. Le Tchèque de 22 ans, auteur d’un but et d’aucune passe décisive en Ligue 1 cette saison, a bien du mal à confirmer les espoirs placés en lui malgré quelques apparitions intéressantes.
5
Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

