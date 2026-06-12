Julien Duranville, ça sent le jackpot pour l'OL

L'OL est parti pour boucler deux grosses opérations en ce mois de juin. Afonso Moreira sur le départ vers Leverkusen, tandis que Lyon ira chercher Julien Duranville à Dortmund.

Afonso Moreira n’est pas encore parti, mais l’ailier portugais est pressenti pour être la grosse vente que l’OL attend pour passer devant la DNCG un peu plus sereinement. Le contact a été rapide mais très poussé avec le Bayer Leverkusen, qui envisage de mettre 30 millions d’euros sur la table pour récupérer le joueur arrivé à l’OL pour 2 ME un an plus tôt. Une belle plus-value pour Lyon, même si le Sporting Portugal va prendre une belle part dessus.

Mais c’est typiquement le genre de deal que recherche Matthieu Louis-Jean, bien conscient qu’il en faudra plusieurs de ce type pour remettre les finances à flots tout en restant compétitif en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Ainsi, l’OL a déjà trouvé le remplaçant de Afonso Moreira, pour ne pas laisser Paulo Fonseca le bec dans l’eau.

Sa marge de progression est énorme

Il s’agit de Julien Duranville, ancienne pépite d’Anderlecht mais qui n’a pas réussi à prendre son envol au Borussia Dortmund puis en prêt au FC Bâle. Pour la somme de 8,5 millions d’euros, l’OL est bien parti pour récupérer le joueur belge selon Sky Deutschland. Un sacré pari car Duranville a connu plusieurs pépins physiques qui ont freiné sa progression. Mais avec du temps de jeu et de la confiance, dans une équipe qui aime attaquer, Lyon est persuadé de pouvoir requinquer le jeune belge.

Et cela a tout d’un bon plan pour le compte spécialisé Data’Scout. S’il émet des réserves sur la forme physique du joueur du Borussia, qui a manqué la moitié de la dernière saison, la marge de progression est énorme, et donc la plus-value financière également. « Si l'OL parvient à le retaper, la plus-value sportive et financière est dingue car il ne sera compliqué de le revendre x3 », a lancé Data’Scout, pour qui la culbute ne pourra pas être aussi impressionnante qu’avec Moreira, mais restera une très belle affaire si Duranville répond aux attentes de l’OL. Il faudra d’abord boucler ces deux opérations, mais la perspective de relancer un joueur prometteur ne déplaira pas aux supporters lyonnais, qui ont bien vu que Matthieu Louis-Jean ne faisait pas n’importe quoi à la tête de la cellule de recrutement.