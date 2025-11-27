Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL

L'OL va disputer un match de Coupe d'Europe devant 500 spectateurs ce jeudi soir. Mais le déplacement en Serbie pour y affronter Tel-Aviv n'a pourtant rien du piège.

Etonnant match européen pour l’Olympique Lyonnais , qui affronte ce jeudi le Maccabi Tel-Aviv en Serbie. Les équipes israéliennes ne sont pas autorisées à recevoir cette saison encore, pour des raisons évidentes de sécurité liées à l’actualité internationale. Mais si cela a été remis en cause régulièrement, les formations de l’état hébreu participent bien aux coupes européennes et l’OL se rendra donc en Serbie, pour y affronter la formation de Tel-Aviv et espérer enfin se relancer après un mois sans victoire.

Un stade petit mais moderne avec une bonne pelouse

Mais la question est de savoir pourquoi cette rencontre se déroulera à Backa Topola, ville située à une heure de Belgrade. Tout d’abord, les dirigeants israéliens reconnaissent sans mal qu’ils ont plus d’affinités avec les pays d’Europe de l’Est. Ensuite, il fallait trouver une ville importante pour des facilités d’accès, mais qui ne dispute pas de match européen la même semaine. Une mission compliquée mais qui a débouché sur le joli stade du club serbe, d’une capacité de 5000 places.

Largement suffisant pour des affiches sur terrain neutre, et surtout dans une petite ville (30.000 habitants) facile à sécuriser. Pour Baptiste Roux, défenseur français évoluant dans le club de la ville en D1 serbe, les Lyonnais ne tomberont pas dans un bourbier malgré le voyage toujours un peu compliqué. « Ce n'est pas un traquenard au contraire, l'enceinte n'est pas très grande mais elle est neuve et moderne, le terrain est en bon état et les Lyonnais ne seront pas sous la pression de tout un stade », a livré l’ancien défenseur de Guingamp, titulaire au sein de l’équipe actuellement en milieu de tableau.

Ce sera donc un match dans une ambiance très feutrée, puisqu’aucun match du Maccabi n’a permis de dépasser les 500 spectateurs pour le moment. Loin de l’ambiance chaude dans le stade israélien.