ICONSPORT_272628_0023

Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL

OL27 nov. , 14:00
parGuillaume Conte
1
L'OL va disputer un match de Coupe d'Europe devant 500 spectateurs ce jeudi soir. Mais le déplacement en Serbie pour y affronter Tel-Aviv n'a pourtant rien du piège.
Etonnant match européen pour l’Olympique Lyonnais, qui affronte ce jeudi le Maccabi Tel-Aviv en Serbie. Les équipes israéliennes ne sont pas autorisées à recevoir cette saison encore, pour des raisons évidentes de sécurité liées à l’actualité internationale. Mais si cela a été remis en cause régulièrement, les formations de l’état hébreu participent bien aux coupes européennes et l’OL se rendra donc en Serbie, pour y affronter la formation de Tel-Aviv et espérer enfin se relancer après un mois sans victoire.

Un stade petit mais moderne avec une bonne pelouse

Mais la question est de savoir pourquoi cette rencontre se déroulera à Backa Topola, ville située à une heure de Belgrade. Tout d’abord, les dirigeants israéliens reconnaissent sans mal qu’ils ont plus d’affinités avec les pays d’Europe de l’Est. Ensuite, il fallait trouver une ville importante pour des facilités d’accès, mais qui ne dispute pas de match européen la même semaine. Une mission compliquée mais qui a débouché sur le joli stade du club serbe, d’une capacité de 5000 places.
Largement suffisant pour des affiches sur terrain neutre, et surtout dans une petite ville (30.000 habitants) facile à sécuriser. Pour Baptiste Roux, défenseur français évoluant dans le club de la ville en D1 serbe, les Lyonnais ne tomberont pas dans un bourbier malgré le voyage toujours un peu compliqué. « Ce n'est pas un traquenard au contraire, l'enceinte n'est pas très grande mais elle est neuve et moderne, le terrain est en bon état et les Lyonnais ne seront pas sous la pression de tout un stade », a livré l’ancien défenseur de Guingamp, titulaire au sein de l’équipe actuellement en milieu de tableau. 
Ce sera donc un match dans une ambiance très feutrée, puisqu’aucun match du Maccabi n’a permis de dépasser les 500 spectateurs pour le moment. Loin de l’ambiance chaude dans le stade israélien.

Europa League

27 novembre 2025 à 21:00
Maccabi Tel Aviv
21:00
Olympique Lyonnais
1
Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading