Il se prend pour une star, coup de chaud à l'OL

Exclu face à Lorient dimanche soir, Ainsley Maitland-Niles est dans l’oeil du cyclone à l’OL. L’ancien défenseur d’Arsenal, plutôt performant en début de saison, se relâche et coûte cher à son équipe.

Auteur d’un bon début de saison avec un but et deux passes décisives, Ainsley Maitland-Niles s’est avéré être un joueur précieux pour Paulo Fonseca. Dans un effectif si restreint, sa polyvalence a été un vrai atout pour l’entraîneur portugais, qui l’a utilisé comme latéral droit et parfois comme milieu excentré. Depuis quelques matchs en revanche, les prestations de l’ancien joueur d’Arsenal sont de moins en moins convaincantes.

Face à Lorient dimanche, Maitland-Niles a même coûté très cher à son équipe en prenant deux cartons jaunes en l’espace de 42 minutes. Une expulsion qui a coûté très cher à l’OL, qui ne s’en est pas remis et qui s’est logiquement incliné en Bretagne. De quoi rendre fou de rage Nicolas Puydebois, qui a taillé à la fois Paulo Fonseca puis le défenseur anglais dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ pour Olympique et Lyonnais.

« J’aurais aimé un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 contre Lorient. Là, on y a été pour défendre, pour ne pas perdre. Ce n’était pas une composition très ambitieuse. Je ne comprends pas pourquoi Moreira ne débute pas, quand il a joué, il a souvent apporté satisfaction. J’aimais bien, on avait trouvé une animation offensive avec Tolisso en numéro dix qui se projetait et se retrouvait dans la surface. Depuis trois ou quatre matchs, on se satisfait de ce 3-4-3. Cela me dérange car même s’il y a des absences, on a les joueurs pour continuer dans ce système dans lequel on a plutôt performé. A part Sulc, on a manqué de beaucoup de qualité offensivement » a d’abord lancé l’ancien gardien de l’OL avant de s’attarder sur le cas du défenseur droit de 28 ans.

Je le sens ailleurs et pas concerné par le projet - Nicolas Puydebois, ancien gardien de l'OL

« Maitland-Niles, son attitude me gêne. Il se sent installé, je ne le trouve pas très professionnel dans son comportement. Je le sens ailleurs et pas concerné par le projet. Cela ne me convient pas. On dirait que c'est un vieux briscard qui est au-dessus. Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Tu dois adopter l'attitude du joueur que tu es. Maitland-Niles doit montrer plus de maîtrise et de concentration » a pesté Nicolas Puydebois, très déçu par l’irrégularité mais aussi par l’attitude d’Ainsley Maitland-Niles à l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines.

L’international anglais (5 sélections) va impérativement devoir se reprendre pour redevenir un joueur majeur des Gones, comme cela était le cas en début de saison. D’autant que l’OL compte maintenant un autre joueur à ce poste depuis le recrutement de Hans Hateboer en tant que joker en provenance de Rennes.