Il quitte l’OL mercredi, les offres arrivent déjà

Fin de carrière lyonnaise pour Rachid Ghezzal, chaleureusement remercié par le club cette semaine. Mais l'Algérien a encore des touches pour faire un dernier contrat.

La saison 2025-2026 est officiellement terminée depuis ce mardi, et le lancement de l’exercice 2026-2027 est effectué. Cela change pas mal de choses, puisque les contrats des joueurs se terminent pour ceux qui vivaient leur dernière année. C’est le cas de Rachid Ghezzal, qui a été salué par l’OL pour son retour effectué sur la saison qui vient de s’écouler. L’international algérien n’a pas vraiment eu un rendement spectaculaire, mais il a été un homme précieux dans le vestiaire de Paulo Fonseca, et a apporté ses conseils et son expérience aux plus jeunes.

Ghezzal, retraite, reconversion ou dernière pige ?

Un vrai joueur de club, revenu là où il a été formé. Venu en urgence quand l’OL manquait clairement de monde avec ses blessés et ses départs, « Rachon » n’a pas été conservé. Il a profité de son année assez calme pour reprendre des études en vue de sa reconversion, dans le management du sport.

Mais à 34 ans, le Fennec n’a toujours pas officiellement raccroché les crampons. Le natif de Décines, qui a connu la Premier League, la Serie A et la Turquie, pourrait découvrir une nouvelle destination. Selon les informations d’Africa-Foot, l’ancien lyonnais possède plusieurs pistes sérieuses pour une dernière aventure. Des clubs au Qatar, en Arabie saoudite et en Turquie s’intéressent à lui. Ghezzal aimerait retrouver le championnat turc, qu’il a fréquenté du côté de Besiktas et Rizespor, mais la formation d’Al Wakrah SC au Qatar le suit de longue date.

Le profil de Rachid Ghezzal intéresse donc encore du monde, même si l’ailier va désormais faire un choix entre un dernier défi ballon au pied, ou raccrocher les crampons et se concentrer sur une carrière de manager dans le sport et profiter notamment de ses attaches lyonnaises pour entamer sa seconde vie professionnelle.