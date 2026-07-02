Il quitte l’OL mercredi, les offres arrivent déjà

Il quitte l’OL mercredi, les offres arrivent déjà

OL02 juil. , 16:00
parGuillaume Conte
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Fin de carrière lyonnaise pour Rachid Ghezzal, chaleureusement remercié par le club cette semaine. Mais l'Algérien a encore des touches pour faire un dernier contrat.
La saison 2025-2026 est officiellement terminée depuis ce mardi, et le lancement de l’exercice 2026-2027 est effectué. Cela change pas mal de choses, puisque les contrats des joueurs se terminent pour ceux qui vivaient leur dernière année. C’est le cas de Rachid Ghezzal, qui a été salué par l’OL pour son retour effectué sur la saison qui vient de s’écouler. L’international algérien n’a pas vraiment eu un rendement spectaculaire, mais il a été un homme précieux dans le vestiaire de Paulo Fonseca, et a apporté ses conseils et son expérience aux plus jeunes.

Ghezzal, retraite, reconversion ou dernière pige ?

Un vrai joueur de club, revenu là où il a été formé. Venu en urgence quand l’OL manquait clairement de monde avec ses blessés et ses départs, « Rachon » n’a pas été conservé. Il a profité de son année assez calme pour reprendre des études en vue de sa reconversion, dans le management du sport.
Mais à 34 ans, le Fennec n’a toujours pas officiellement raccroché les crampons. Le natif de Décines, qui a connu la Premier League, la Serie A et la Turquie, pourrait découvrir une nouvelle destination. Selon les informations d’Africa-Foot, l’ancien lyonnais possède plusieurs pistes sérieuses pour une dernière aventure. Des clubs au Qatar, en Arabie saoudite et en Turquie s’intéressent à lui. Ghezzal aimerait retrouver le championnat turc, qu’il a fréquenté du côté de Besiktas et Rizespor, mais la formation d’Al Wakrah SC au Qatar le suit de longue date.
Le profil de Rachid Ghezzal intéresse donc encore du monde, même si l’ailier va désormais faire un choix entre un dernier défi ballon au pied, ou raccrocher les crampons et se concentrer sur une carrière de manager dans le sport et profiter notamment de ses attaches lyonnaises pour entamer sa seconde vie professionnelle.
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Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.

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je dis ça parce que dans le passé il a mis des batons dans les roues à certains. Il attend de voir mais si ça ne lui plait pas ce qu'il voit, que fera-t-il ? Pour l'instant et pour que tout le monde tire dans le même sens j'aurais préféré qu'il dise bienvenue à marseille, on te soutient... dans sa bouche, j'attends de voir sonne presque comme une menace ou du moins comme un avertissement en fait haha. Déjà une façon de mettre la pression, j'aime pas ça.

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ça ne veut pas dire qu on aura pas une equipe competitive pour l Europa. si on vend les Moubagna maupay Aubam Hodjberg Balerdi pourquoi pas Aguerd. Harit Garcia, Rulli y a deja de l argent qui rentre, sans perdre en qualité. 1 ou 2 bons coups et on sera pas si mal. Y a deja un vrac d indesirables a faire partir avant de vendre les bons joueurs

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