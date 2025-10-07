Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

Grassement vendu par l'Olympique Lyonnais pendant l'été à Leeds, Lucas Perri vit un début d'aventure en Premier League cauchemardesque. Si les Peacocks s'en mordent pour l'instant les doigts, les Gones, eux, se frottent les mains.

Pendant l'été, l' Olympique Lyonnais a traversé une période extrêmement mouvementée qui aurait pu se terminer en Ligue 2, voire plus profond encore. Grâce à des départs importants qui ont permis d'alléger la masse salariale et de renflouer les caisses, notamment, les nouveaux dirigeants du club rhodanien ont pu remettre le club sur de meilleurs rails. Et parmi les joueurs qui ont quitté la capitale des Gaules pendant ce mercato estival, on retrouve notamment Lucas Perri. Fier et impatient de s'envoler vers Leeds afin de vivre son rêve de jouer en Premier League, son aventure britannique vire au cauchemar. En proie à de nombreuses critiques, il fait regretter aux supporters l'investissement de leur club placé en lui. Dans l'histoire, c'est l'OL qui se frotte les mains.

L. Estella Perri Brésil • Âge 27 • Gardien Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lucas Perri n'a pas encore convaincu Leeds

Car oui, quand Lucas Perri a quitté Lyon, il a permis à son désormais ex-club de récupérer la modique somme de 16 millions d'euros en cash, un montant auquel peuvent encore s'ajouter 2 millions d'euros de bonus et un intéressement de 10 % sur la plus-value en cas d'éventuel transfert. Une opération rondement menée par l'OL, mais qui fait grincer des dents les Peacocks. Recruté pour prendre la place d'Illan Meslier, le portier brésilien a réussi son entrée en Premier League avec un clean sheet lors de la première journée face à Everton. Mais depuis, c'est la traversée du désert. Dans la foulée, il encaisse 5 buts contre Arsenal et se fait démolir à cause de son jeu au pied catastrophique et de la faible assurance qu'il dégage.

« J’ai le sentiment qu’à chaque fois que le gardien a le ballon dans ses pieds, quelque chose peut arriver », a notamment lâché Jamie Carragher à son sujet. De nouveau titularisé face à Newcastle le 30 août dernier, il a réalisé un deuxième clean sheet… avant de se blesser à la cuisse. Depuis, il se repose en attendant d'aller mieux, alors que son retour est attendu après la trêve d'octobre. En attendant, Karl Darlow, son remplaçant, a plus que réussi l'intérim, tandis que certains observateurs de Leeds le préfèrent largement à Lucas Perri. « Aujourd’hui, il a encore été excellent. Il mérite également de faire partie de cette équipe, et je pense qu’il serait difficile de l’en sortir en raison de la façon dont il joue », a notamment déclaré Adam Pope, journaliste à la BBC. Les supporters s'attendaient certainement à ce que le Brésilien soit aussi bon qu'à Lyon. Pour l'instant, on en est loin.