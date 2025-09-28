ICONSPORT_271844_0114
Olivier Giroud

Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable

OL28 sept. , 14:30
parCorentin Facy
1
Malgré un mercato difficile, l’OL affiche un visage très séduisant depuis le début de la saison en Ligue 1. Il manque toutefois un grand buteur à Paulo Fonseca pour avoir une équipe irrésistible. 
Personne n’y croyait et pourtant, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison. Malgré des départs en cascade cet été (Cherki, Mikautadze, Lacazette, Almada, Matic), Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ont réussi à bâtir avec de faibles moyens financiers une équipe séduisante et qui parvient pour le moment à enchaîner les bons résultats. Un poste pose toutefois problème au staff de l’OL, celui de numéro neuf. Les départs de Lacazette et Mikautadze n’ont pas vraiment été compensés, si ce n’est par la signature du seul Martin Satriano.
L’Uruguayen risque d’être un peu juste comme le souligne Le Progrès avant le déplacement à Lille ce dimanche après-midi à 17h15. « Quand on sait que les meilleurs buteurs de l’équipe sont deux milieux Tanner Tessmann (1 but en L1, 1 en Ligue Europa) et Corentin Tolisso (2 buts en L1) en ce début de saison, on conçoit que quelque chose a changé dans l’animation offensive depuis le mois de juin » note le quotidien régional. C’est en fait un Olivier Giroud, que Lyon va affronter ce dimanche, qui manque aux Gones pour avoir une équipe presque parfaite et totalement irrésistible.
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 38 Attaquant

Europa League

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Mais face à Lille, où Olivier Giroud, 39 ans mardi prochain, rappelle combien un vrai 9 peut être un bonheur pour une équipe, il faudra aux Lyonnais un paquet d’arguments pour entretenir leur belle série de cinq victoires en six matchs » peut-on lire dans les colonnes du quotidien local. Sans doute préféré à Hamza Igamane pour la réception de l’OL ce dimanche, Olivier Giroud sera surveillé comme le lait sur le feu par la défense lyonnaise. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait accordé une importance toute particulière à l’ex-attaquant de l’équipe de France lors de la préparation de ce déplacement périlleux où l’OL espère que l’absence d’un numéro neuf de poids ne pèsera pas trop lourd dans le résultat final.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271083_0003
Premier League

Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

ICONSPORT_271831_0211
OL

Tyler Morton, l'OL est sous le choc

ICONSPORT_272051_0061
Foot Europeen

Arda Güler provoque la colère du Real Madrid

ICONSPORT_271946_0099
OM

Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde

Fil Info

16:22
Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:00
Tyler Morton, l'OL est sous le choc
15:30
Arda Güler provoque la colère du Real Madrid
15:00
Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde
14:05
Nice - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Rennes a ressuscité le Seko Fofana de Lens
13:40
OM : Un renfort imprévu à Marseille en janvier ?
13:20
Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur
13:00
Amine Gouiri câliné à l’OM, c’est fini

Derniers commentaires

Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable

On en reparlera.... lorsque Karim Benzema reviendra à l'OL.

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Tu dis encore une fois n importe quoi Reds69

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Non c'est 50% qui va a Mu , si L OM le vend à 80 M , 40 M ira à MU

Le PSG a mis 80 millions d’euros à la poubelle

Ramos une nouvelle déception. Il faut qu'il parte dès cet hiver !

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

avec la qualif en C1 cette annee l om a acheté 10 pour 100 de plus sur les droits du joueur et si l om se qualifie encore cette saison l om devra encore acheter 10 pour 100 de plus, donc en cas de nouvelle qualif en C1 l om aura 70 pour 100 du joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading