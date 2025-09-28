Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable

Malgré un mercato difficile, l’OL affiche un visage très séduisant depuis le début de la saison en Ligue 1. Il manque toutefois un grand buteur à Paulo Fonseca pour avoir une équipe irrésistible.

Personne n’y croyait et pourtant, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison. Malgré des départs en cascade cet été (Cherki, Mikautadze, Lacazette, Almada, Matic), Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ont réussi à bâtir avec de faibles moyens financiers une équipe séduisante et qui parvient pour le moment à enchaîner les bons résultats. Un poste pose toutefois problème au staff de l’OL, celui de numéro neuf. Les départs de Lacazette et Mikautadze n’ont pas vraiment été compensés, si ce n’est par la signature du seul Martin Satriano.

L’Uruguayen risque d’être un peu juste comme le souligne Le Progrès avant le déplacement à Lille ce dimanche après-midi à 17h15. « Quand on sait que les meilleurs buteurs de l’équipe sont deux milieux Tanner Tessmann (1 but en L1, 1 en Ligue Europa) et Corentin Tolisso (2 buts en L1) en ce début de saison, on conçoit que quelque chose a changé dans l’animation offensive depuis le mois de juin » note le quotidien régional. C’est en fait un Olivier Giroud, que Lyon va affronter ce dimanche, qui manque aux Gones pour avoir une équipe presque parfaite et totalement irrésistible.

O. Giroud France • Âge 38 • Attaquant Europa League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Mais face à Lille, où Olivier Giroud, 39 ans mardi prochain, rappelle combien un vrai 9 peut être un bonheur pour une équipe, il faudra aux Lyonnais un paquet d’arguments pour entretenir leur belle série de cinq victoires en six matchs » peut-on lire dans les colonnes du quotidien local. Sans doute préféré à Hamza Igamane pour la réception de l’OL ce dimanche, Olivier Giroud sera surveillé comme le lait sur le feu par la défense lyonnaise. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait accordé une importance toute particulière à l’ex-attaquant de l’équipe de France lors de la préparation de ce déplacement périlleux où l’OL espère que l’absence d’un numéro neuf de poids ne pèsera pas trop lourd dans le résultat final.