Humilié par Beye, il prépare sa revanche avec l'OL

24 oct.
parNathan Hanini
Avec un effectif réduit, l’Olympique Lyonnais doit anticiper les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de deux éléments défensifs. Pour cela, le club rhodanien a activé son joker avec l’arrivée d’Hans Hateboer. Le joueur rennais est déjà prêt, ce qui ravit Paulo Fonseca.
Seulement 21 minutes petites minutes jouées depuis le début de la saison pour Hans Hateboer. Mis au placard par le Stade Rennais, le Néerlandais espère se relancer du côté de l’Olympique Lyonnais. De son côté, le club rhodanien a trouvé un élément de plus pour son secteur défensif. Avec les départs probables de Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la Coupe d’Afrique des Nations en décembre prochain, Paulo Fonseca doit trouver de la ressource. Le technicien portugais a souhaité le recrutement d’un joueur polyvalent avec de l’expérience. La cellule lyonnaise s’est donc tournée vers l’ancien joueur de l’Atalanta de Bergame.

Hateboer est déjà prêt

Arrivé le 17 octobre dernier sur les bords du Rhône, Hans Hateboer ne peut pas encore évoluer en Europa League avant janvier. Sur les premiers mois, le Néerlandais apparaitra donc en Ligue 1. Sa première feuille de match sous les couleurs de l’OL ne va pas tarder puisque Paulo Fonseca, l’a affirmé, il est prêt. « Pour dimanche, il est prêt. C'est un joueur que j'aime beaucoup, expérimenté et capable de jouer à plusieurs postes. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa venue. Il apporte aussi offensivement et joue avec beaucoup d'intensité dans son couloir, » déclare l'entraîneur portugais après la victoire face à Bâle en Ligue Europa. Hans Hateboer sera donc parmi les choix de l’ancien entraîneur du LOSC ce dimanche dans le choc contre Strasbourg. Une rencontre déjà capitale pour l’OL qui veut se relancer en Ligue 1 après deux défaites. Défensivement, le septuple champion de France va compter sur un élément supplémentaire pour sa rotation et faire souffler certains cadres.  

