Govou fait un rêve fou pour cet OL bluffant

L'OL réalise un très bon début de saison et peut légitimement rêver à une très bonne place à l'issue de l'exercice en cours. Beaucoup d'observateurs, au départ dubitatifs sur les Gones, commencent à changer d'avis. 
L'OL ravit ses fans en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont deuxièmes de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG, après 6 journées disputées. L'entraineur portugais des Gones arrive à tirer le meilleur de son collectif malgré les récents départs au mercato. Beaucoup étaient sceptiques sur ce nouvel OL aux moyens limités. Mais les bons résultats sportifs de l'équipe changent tout. Parmi les personnalités proches de l'OL agréablement surprises par le niveau des Rhodaniens : Sidney Govou. 

Govou impressionné par l'OL 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur cet Olympique Lyonnais courageux et collectif, malgré encore quelques doutes : « Est-ce que ça peut tenir ? Je suis tenté de dire non, mais pourquoi pas ? J’entends beaucoup de monde se focaliser sur la qualité, le contenu. Ah le contenu ! Quand on ne gagne pas, on parle du contenu. Mais au niveau pro, on est là pour gagner. Des fois c’est moins bien. En ce moment, le contenu satisfait tout le monde car l’équipe gagne. Ce sera peut-être une saison surprise. On est qu’au début, mais pourquoi ne pas rêver ? Après, il y aura la Coupe d’Afrique et ce sera un problème. Heureusement, elle n’est pas trop mal placée (...). Je ne parlerai pas de titre, mais franchement, il y a le PSG, l’OM, Monaco et pour le reste il y a zéro certitude. Tous les joueurs ne sont pas des top-players, mais il y a une unité dans la réflexion. Après tout ce qui s’est passé, l’OL est la très bonne surprise. Une dernière chose : maintenant, les gens bossent tranquillement, ça s’est ressenti dans le recrutement et dans la qualité du travail »

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé
Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL recevra Toulouse pour continuer sa bonne dynamique. Un peu avant dans la semaine, les hommes de Fonseca recevront également le RB Salzbourg en Ligue Europa. Deux beaux matchs attendus avec impatience par des fans lyonnais plus que jamais séduits. 
Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

