Govou fait un rêve fou pour cet OL bluffant

L'OL réalise un très bon début de saison et peut légitimement rêver à une très bonne place à l'issue de l'exercice en cours. Beaucoup d'observateurs, au départ dubitatifs sur les Gones, commencent à changer d'avis.

L' OL ravit ses fans en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont deuxièmes de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG, après 6 journées disputées. L'entraineur portugais des Gones arrive à tirer le meilleur de son collectif malgré les récents départs au mercato. Beaucoup étaient sceptiques sur ce nouvel OL aux moyens limités. Mais les bons résultats sportifs de l'équipe changent tout. Parmi les personnalités proches de l'OL agréablement surprises par le niveau des Rhodaniens : Sidney Govou.

Govou impressionné par l'OL

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur cet Olympique Lyonnais courageux et collectif, malgré encore quelques doutes : « Est-ce que ça peut tenir ? Je suis tenté de dire non, mais pourquoi pas ? J’entends beaucoup de monde se focaliser sur la qualité, le contenu. Ah le contenu ! Quand on ne gagne pas, on parle du contenu. Mais au niveau pro, on est là pour gagner. Des fois c’est moins bien. En ce moment, le contenu satisfait tout le monde car l’équipe gagne. Ce sera peut-être une saison surprise. On est qu’au début, mais pourquoi ne pas rêver ? Après, il y aura la Coupe d’Afrique et ce sera un problème. Heureusement, elle n’est pas trop mal placée (...). Je ne parlerai pas de titre, mais franchement, il y a le PSG, l’OM, Monaco et pour le reste il y a zéro certitude. Tous les joueurs ne sont pas des top-players, mais il y a une unité dans la réflexion. Après tout ce qui s’est passé, l’OL est la très bonne surprise. Une dernière chose : maintenant, les gens bossent tranquillement, ça s’est ressenti dans le recrutement et dans la qualité du travail ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL recevra Toulouse pour continuer sa bonne dynamique. Un peu avant dans la semaine, les hommes de Fonseca recevront également le RB Salzbourg en Ligue Europa. Deux beaux matchs attendus avec impatience par des fans lyonnais plus que jamais séduits.