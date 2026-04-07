Ghezzal veut être le sauveur de l'OL

🤣🤣
C'est qui encore cet influenceur à la con ? C'est quoi sa légitimité ? Des milliers de followers ? Waouuuuu ...
Le présent : pour exprimer un futur proche, inévitable ou hypothétique. Il est possible d'employer le présent pour parler d'un événement futur. Il peut s'agir d'un fait situé dans un futur proche ou d'un fait futur perçu comme étant inévitable, incontournable et auquel on veut donner plus de force et de poids.
Un marseillais qui traite un mec de victime... On aura tout vu.
moi je dis que ce que tu dis c'est bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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🎙️Ghezzal : « C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais je travaille pour en avoir, je me tiens prêt au maximum quand on fait appel à moi. Il reste très peu de matchs, donc très peu d'opportunités de jouer, et je vais essayer de saisir toutes celles qui se