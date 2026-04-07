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Rachid Ghezzal

Ghezzal veut être le sauveur de l'OL

OL07 avr. , 22:00
parMehdi Lunay
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L'Olympique Lyonnais rêve de podium mais la dynamique est très inquiétante. Sans succès depuis 9 matchs, les Gones vont pourtant aborder un programme corsé. Entré à Angers, Rachid Ghezzal entend mener la révolte.
Du rêve au cauchemar en quelques semaines seulement. Irrésistible en Ligue 1 avec une série de 7 succès de rang, l'Olympique Lyonnais était un solide troisième mi-février. Cependant, c'est la dégringolade depuis puisque les Gones n'ont plus regoûté au succès. Les difficultés sont visibles dans le jeu avec une certaine stérilité offensive notamment. C'était le cas à Angers dimanche (0-0) où les hommes de Paulo Fonseca ont livré une prestation soporifique. Afonso Moreira, Pavel Sulc et Endrick étaient pourtant tous alignés en attaque au coup d'envoi.

Ghezzal, le facteur X lyonnais ?

Pas facile pour Fonseca de trouver de nouveaux leviers pour relancer son équipe à 6 matchs de la fin de saison. Et si un remplaçant de longue date pouvait être le détonateur de l'attaque ? Jamais titularisé cette saison, Rachid Ghezzal vit un retour à l'OL compliqué. Néanmoins, il a été auteur d'une entrée remarquée à Angers dimanche. « Il a fait du bien », a rapporté au Progrès un proche du vestiaire lyonnais. Il est vrai que l'Algérien a toujours joué vers l'avant et s'est montré entreprenant à Raymond-Kopa.
Une attitude positive pour un joueur qui n'a cumulé que 223 minutes sur le terrain en 11 apparitions cette saison. Ghezzal n'en veut pas à son entraîneur. Au contraire, il propose ses services pour la fin de saison. « Je suis là, je me rends disponible pour l’équipe, le club. Je travaille. [...] J’ai essayé d’apporter offensivement. On a poussé pour marquer. Et moi je me tiens prêt pour le sprint final. Pourquoi ne pas y croire ? », a t-il confié au Progrès après SCO-OL.

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Une faim de jeu qui plaira aux supporters rhodaniens. Reste à voir comment Paulo Fonseca pourra utiliser cet élément bientôt âgé de 34 ans. Les 6 matchs de championnat restants seront sans doute les derniers comme joueur de l'OL pour Rachid Ghezzal puisqu'il n'avait signé que pour une année seulement l'été dernier.
R. Ghezzal

R. Ghezzal

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