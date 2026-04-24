Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Endrick va repartir en pleine forme au Real Madrid cet été, et le club espagnol est conquis par ce prêt de son attaquant à l'OL. A tel point qu'il ne dirait pas non à un scénario identique pour Franco Mastantuono.

Même s’il a connu une période plus compliquée en mars, au coeur de la série de défaites et d’éliminations de l’OL , Endrick reste un joueur qui a beaucoup apporté. Sa présence offensive, ses statistiques et le fait qu’il monopolise l’attention des défenses adverses permettent à ce prêt de six mois d’être déjà très intéressant. Les dirigeants lyonnais aimeraient même le conserver un an de plus, pour qu’il continue son développement, mais c’est clairement hors de question pour le joueur et pour le Real Madrid, qui veut constater ses progrès.

L'OL, un club regardé différemment en Espagne

Endrick va donc revenir chez les Merengue, mais les bonnes relations entre les deux clubs pourraient valoir une très bonne surprise à Lyon. En effet, le journaliste Hector Andreu affirme que l’OL a pris les devants et cherche à faire venir Franco Mastantuono, qui ne parvient pas à s’imposer au Real Madrid. « L’Olympique Lyonnais a manifesté un vif intérêt pour Franco Mastantuono. Le club français a déjà pris contact avec le Real Madrid. Les relations entre les deux entités sont positives. Les transactions précédentes ont facilité la compréhension mutuelle dans ce type de négociations », affirme le journaliste spécialisé, pour qui la venue de l’Argentin à l’OL est en tout cas en discussions.

F. Mastantuono Argentine • Âge 18 • Attaquant World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 8 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 18 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 4 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0