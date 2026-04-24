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Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

OL24 avr. , 13:00
parGuillaume Conte
4
Endrick va repartir en pleine forme au Real Madrid cet été, et le club espagnol est conquis par ce prêt de son attaquant à l'OL. A tel point qu'il ne dirait pas non à un scénario identique pour Franco Mastantuono.
Même s’il a connu une période plus compliquée en mars, au coeur de la série de défaites et d’éliminations de l’OL, Endrick reste un joueur qui a beaucoup apporté. Sa présence offensive, ses statistiques et le fait qu’il monopolise l’attention des défenses adverses permettent à ce prêt de six mois d’être déjà très intéressant. Les dirigeants lyonnais aimeraient même le conserver un an de plus, pour qu’il continue son développement, mais c’est clairement hors de question pour le joueur et pour le Real Madrid, qui veut constater ses progrès.

L'OL, un club regardé différemment en Espagne

Endrick va donc revenir chez les Merengue, mais les bonnes relations entre les deux clubs pourraient valoir une très bonne surprise à Lyon. En effet, le journaliste Hector Andreu affirme que l’OL a pris les devants et cherche à faire venir Franco Mastantuono, qui ne parvient pas à s’imposer au Real Madrid. « L’Olympique Lyonnais a manifesté un vif intérêt pour Franco Mastantuono. Le club français a déjà pris contact avec le Real Madrid. Les relations entre les deux entités sont positives. Les transactions précédentes ont facilité la compréhension mutuelle dans ce type de négociations », affirme le journaliste spécialisé, pour qui la venue de l’Argentin à l’OL est en tout cas en discussions.
F. Mastantuono

F. Mastantuono

ArgentinaArgentine Âge 18 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs18
Buts1
Passes décisives0
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Rien n’indique que ce prêt se mettra en place, mais avec le succès du passage d’Endrick, le club rhodanien attire forcément de l’intérêt pour les joueurs qui n’arrivent pas à s’imposer face aux énormes attentes au sein du Real Madrid. Et c’est clairement le cas de l’ancien de River Plate, qui n’a connu que neuf titularisations cette saison. Décevant pour un élément arrivé pour 45 millions d’euros, et tout proche de découvrir enfin la Ligue 1 puisqu’il avait donné son accord pour signer au PSG avant de changer d’avis grâce au forcing de Xabi Alonso. Le salaire de Mastantuono sera toutefois un élément à prendre en compte, puisqu’il émarge à 7 millions d’euros par an. Des émoluments qui sont plutôt dans les cordes du PSG que de l’OL ces derniers temps.
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Derniers commentaires

Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Rien ne sert de courrir il faut partir à point.

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

On peut incriminer la gestion de Longoria et de Benatia. Ok. Mais c'est Beye qui fait les compos. Et souvent c'est n'importe quoi. Abdelli mdc??? Défense à trois alors qu'à chaque fois ou presque, on perd avec cette défense depuis le début de saison. Aucun clean sheet avec cette défense. On peut charger la mule sur Longoria et Benatia, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout ce fiasco. A un moment donné il faut aussi mettre l'entraineur et les joueurs en face de leurs responsabilités.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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