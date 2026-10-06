Fonseca a plein de surprises en tête pour Lens-OL

L'OL n'a pas encore récupéré tous ses internationaux, mais le staff lyonnais sait déjà qu'il ne pourra pas utiliser tous ses cadres pour le choc à Lens de vendredi soir.

Après une longue trêve, Paulo Fonseca a récupéré la plupart de ses internationaux ce mardi à l’entrainement. Entre les temps de jeu différents, les pépins physiques et les déplacements, tout le monde ne pourra pas être sur le pont ce vendredi pour le choc à Lens. Il y a déjà un forfait de taille, avec celui de Moussa Niakhaté, blessé avec le Sénégal et qui doit encore observer au moins une semaine de repos.

Les premières indications sur la composition que prépare Paulo Fonseca pour ce match dans l’Artois font en tout cas état d’un turnover plus important que prévu. Outre le taulier sénégalais, le gardien Dominik Greif ou le latéral suisse Zachary Athekame pourraient être mis au repos, pour une défense fortement remaniée.

Des joueurs touchés en sélections

Keito Nakamura, pas encore de retour du Japon avec ce long déplacement, et Nicolas Tagliafico, qui joue cette nuit avec l’Argentine pour le match d’adieu de Lionel Messi à la sélection, vont logiquement être dispensés de cette rencontre de reprise. Tout comme un Pavel Sulc qui peine à retrouver ses pleins moyens physiques et a été exclu avec la Tchéquie, tandis que Kaïl Boudache a passé 10 jours compliqués avec un virus contracté en Algérie.

Ainsi, selon Le Progrès, Paulo Fonseca pourrait être tenté de faire évoluer son 4-3-3 vers un 4-4-2 afin d’utiliser au mieux les hommes qu’il a sous la main. Pas l’idéal pour reprendre la Ligue 1 avec un gros match à Lens, et avant la réception de Crystal Palace pour un match de prestige en Europa League.

Le point qui sera fait dans les prochains jours permettra au staff de l’OL de récupérer de précieuses informations, mais à 72 heures du match, le 11 de départ qui se dessine évoluerait de la façon suivante : Descamps - Mata, Bacher, Kluivert, Abner - Bidstrup, Morton, Tessmann, Tolisso - Nuamah, Openda.