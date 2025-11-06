En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick souhaite être prêté en janvier afin de maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde. Bonne nouvelle pour l’OL, l’attaquant brésilien a refusé une belle offre.

Utilisé à seulement une reprise en Liga depuis le début de la saison, Endrick souhaite quitter le Real Madrid . Un transfert définitif n’est pas à l’ordre du jour pour l’attaquant de 19 ans, mais ce dernier souhaite être prêté pour la seconde partie de saison. Son objectif est clair, retrouver un temps de jeu en adéquation avec ses ambitions et notamment celle de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Plusieurs clubs européens ont manifesté leur intérêt pour l’ancienne pépite de Palmeiras, en Allemagne, en Angleterre ou encore en Espagne. La Real Sociedad, qui entretient de bonnes relations avec le Real Madrid après les deals de Martin Odegaard et de Takefusa Kubo, pensait avoir une longueur d’avance sur ses concurrents pour rafler la mise. Mais selon Aritz Gabilondo, journaliste pour le quotidien espagnol As, Endrick a refusé cette offre car le club basque ne dispute pas de coupe d’Europe. « S’il n’y a pas de changement drastique d’ici le mercato, le futur d’Endrick à court terme va s’écrire hors du Real Madrid » explique notre confrère sur Eurosport avant de poursuivre.

« Beaucoup de clubs s’intéressent à la situation d’Endrick. En Espagne, la Real Sociedad s’est intéressée. C’est un club sain avec une bonne philosophie de jeu et une bonne entente avec le Real. Cela a pu se voir avec les cessions de Martin Odegaard ou Takefusa Kubo. Cela dit, Endrick ne souhaite pas y aller car la Real n’évolue pas en Europe cette saison. C’est à partir de ce moment-là que la piste OL s’est sérieusement activée » poursuit le journaliste espagnol, convaincu que Lyon a une longueur d’avance pour rafler la mise.

« Paulo Fonseca est très intéressé par Endrick. Au-delà de ses qualités de buteur, Fonseca aime cette capacité à exercer de la pression sans ballon. Ils se connaissent aussi par le biais d’Abel Ferreira, l’entraîneur de Palmeiras, représenté par la même agence que Fonseca. Je pense que Fonseca a pris le temps de s’assurer de la viabilité d’un profil comme Endrick » pense Aritz Gabilondo, pour qui l’OL a donc toutes les cartes en mains pour rafler la mise et récupérer en prêt le buteur du Real Madrid cet hiver. Reste à trouver un accord financier avec le club merengue sur la prise en charge du salaire du joueur ainsi que sur l’indemnité à payer pour le prêt de six mois d’Endrick.