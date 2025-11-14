La presse espagnole confirme que tout est en bonne voie pour le prêt d’Endrick à l’OL. Le Real Madrid est en revanche inflexible sur les conditions du prêt de l’international brésilien en Ligue 1.

Priorité de l’Olympique Lyonnais pour renforcer son attaque au mois de janvier, Endrick fait l’objet d’un accord de principe entre le club rhodanien et le Real Madrid. Le joueur, en cruel manque de temps de jeu avec Xabi Alonso depuis le début de la saison, s’est déjà entretenu avec Paulo Fonseca et a donné son feu vert à l’OL. Le club merengue n’y voit aucun inconvénient et a accepté l’idée d’un prêt de son joueur dans la capitale des Gaules. Le site Planeta Real Madrid confirme néanmoins que Florentino Pérez est inflexible dans les négociations en exigeant notamment 800.000 euros de la part de l’OL pour ce prêt de six mois.

Le Real Madrid tient à Endrick

Le club espagnol disposera en plus d’une clause de rachat jusqu’au 15 janvier en cas de grave blessure. Enfin, une pénalité financière pourrait être ajoutée à ce prêt si Endrick ne dispute pas au moins 25 matchs avec Lyon. Des conditions acceptées par le club lyonnais, qui sait qu’il n’aura pas d’autre opportunité de recruter un joueur de ce talent. Le média espagnol nous apprend par ailleurs que le Real Madrid a été très ferme avec l’OL sur un point précis lors des négociations. Les Gones ont tâté le terrain auprès du Real Madrid sur la possibilité d’inclure une option d’achat pour Endrick.

Le club espagnol a immédiatement brisé en deux les espoirs de l’Olympique Lyonnais en faisant savoir que si l’OL voulait inclure une option d’achat pour recruter définitivement Endrick en mai prochain, alors le Real Madrid se retirerait des négociations sans tarder. Autrement dit, pas question pour le club de la Casa Blanca de définitivement perdre le contrôle d’un joueur recruté 50 millions d’euros à Palmeiras et qui garde la confiance de ses dirigeants, à défaut d’avoir celle de Xabi Alonso pour l’instant. C’est donc un prêt sans option d’achat qui se profile pour Endrick, comme cela est évoqué depuis les débuts des discussions dans la presse française et espagnole. Aucune chance pour l’OL de rêver d’un transfert définitif, ce dont les supporters lyonnais n’osaient de toute façon pas croire une seconde.