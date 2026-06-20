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Mondial 2026 : La Turquie et Haïti déjà éliminés

Mondial 202620 juin , 8:28
parGuillaume Conte
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Les deuxièmes matchs ont lieu ce week-end, et deux premières victimes sont connues. La Turquie, battue par l’Australie puis par le Paraguay 1-0, est assurée de terminer dernière de son groupe. Même en cas de victoire contre les Etats-Unis, les joueurs de Vincenzo Montella ne peuvent plus dépasser le Paraguay et l’Australie, contre qui ils ont tous les deux perdus et qui se rencontres. En dépit de 64 tirs, la Turquie n’aura pas marqué le moindre but et quitte le Mondial par la petite porte.
Même chose mais moins surprenante pour Haïti, battu 3-0 pour le Brésil et qui ne peut là aussi pas revenir sur l’Ecosse, contre qui il a perdu lors du premier match. Haïti jouera donc son dernier match pour l’honneur. Dernier de leur groupe avec deux matchs joués, le Qatar et l’Afrique du Sud peuvent encore croire au miracle avec un point pour le moment. 
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Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Effectivement!

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
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00000000
9
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Le Mans
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