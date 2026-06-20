Mondial 2026 : La Turquie et Haïti déjà éliminés

Les deuxièmes matchs ont lieu ce week-end, et deux premières victimes sont connues. La Turquie, battue par l’Australie puis par le Paraguay 1-0, est assurée de terminer dernière de son groupe. Même en cas de victoire contre les Etats-Unis, les joueurs de Vincenzo Montella ne peuvent plus dépasser le Paraguay et l’Australie, contre qui ils ont tous les deux perdus et qui se rencontres. En dépit de 64 tirs, la Turquie n’aura pas marqué le moindre but et quitte le Mondial par la petite porte.

Même chose mais moins surprenante pour Haïti, battu 3-0 pour le Brésil et qui ne peut là aussi pas revenir sur l’Ecosse, contre qui il a perdu lors du premier match. Haïti jouera donc son dernier match pour l’honneur. Dernier de leur groupe avec deux matchs joués, le Qatar et l’Afrique du Sud peuvent encore croire au miracle avec un point pour le moment.