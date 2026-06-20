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La Turquie touche le fond contre le Paraguay

Paris Sportifs20 juin , 7:04
parGuillaume Conte
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Battue par l’Australie à la surprise générale pour son entrée en jeu, la Turquie n’a pas réussi à redresser la barre. Le Paraguay s’est en effet imposé 1-0 grâce à un but marqué très tôt signé Galarza (2e). Même réduits à 10 à la pause, les Sud-Américains ont tenu le score pour remporter une précieuse victoire. 
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
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14
Paris
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Monaco
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Troyes
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17
Le Mans
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18
Lorient
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