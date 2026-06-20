La Turquie touche le fond contre le Paraguay

le 1er contrat est à partir de janvier prochain je crois .
va consulter le complotiste ! t'es aussi cinglé que Francis Lalanne avec toutes tes théories du complot
Ces poules desiquilibrees avec de toutes petites équipes rend cette phase pas très intéressante....
Mais c'est quoi la cohérence tactique ? Quelle profondeur il va avoir, Bradley, contre l'Irak ???
C'est strategique...parce que Le Havre est juste le plus grand port français mec....Même là l'OM n'y est pas....Je plaisante mais tu as un peu raison...Le prix n'est pas le même me non plus.
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