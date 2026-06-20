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Football/Coupe du monde-L'Allemagne se prépare à un match exigeant contre la Côte d'Ivoire

Mondial 202620 juin , 5:05
parFoot01 avec Reuters
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L'Allemagne s'attend à ce que son prochain match de Coupe du monde, qui la verra opposée à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, soit plus exigeant que son premier match du mondial, a déclaré vendredi l'entraîneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann.
L'Allemagne a écrasé Curaçao (7-1), qui faisait ses débuts dans le tournoi, lors de son entrée en lice dans la compétition la semaine dernière, tandis que la Côte d'Ivoire a arraché la victoire en fin de rencontre face à l'Équateur (1-0).
Julian Nagelsmann a déclaré que les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 poseraient quelques problèmes à son équipe lors de leur rencontre de samedi, dans le cadre du groupe E.
"Ils ont une excellente défense. Ils sont très rapides sur les trois postes offensifs", a-t-il dit aux journalistes lors d'une conférence de presse à la veille du match.
Le sélectionneur allemand a déclaré que la force de l'équipe de Côte d'Ivoire au milieu du terrain constituait également une menace, mais que lui et ses joueurs travaillaient à trouver des solutions.
"Nous avons pris des mesures et nous nous sommes préparés en conséquence afin de les affaiblir au maximum", a-t-il dit. "Nous ne gagnerons pas toujours car ils sont tout simplement trop forts, mais nous jouerons notre propre match."
(Nicole Fernandes à Toronto)
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Ces poules desiquilibrees avec de toutes petites équipes rend cette phase pas très intéressante....

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C'est strategique...parce que Le Havre est juste le plus grand port français mec....Même là l'OM n'y est pas....Je plaisante mais tu as un peu raison...Le prix n'est pas le même me non plus.

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Toutes nos prières pour nos amis Allemands qui affronteront un ogre Africain triple vainqueur de la CAN!

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Et oui c est bien celà, un joueur avec cette mentalité de guerrier on en pas tous les ans.

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