OL : Endrick veut rester, il l’annonce en direct

Buteur contre Rennes, Endrick savoure chaque minute passée avec l'Olympique Lyonnais. De quoi lui donner clairement envie de rester à l'OL, même s'il sait qu'il ne décidera pas.

Pendant que le Real Madrid est à la peine, l’Olympique Lyonnais marche sur l’eau et Endrick se met en valeur. Le Brésilien ne doit pas regretter d’avoir fait le choix de tenter l’aventure dans le Rhône en deuxième partie de saison. Il a trouvé sa place à droite de l’attaque, se montre décisif et joue même de plus en plus collectivement, ce qui n’était pas gagné au départ. Son but en force du droit a permis à l’OL de valider sa victoire sur Rennes et de faire un grand pas vers une qualification en Ligue des Champions.

OL/Real, Endrick laisse la porte ouverte

De quoi régaler Endrick, qui a confié sa joie d’être à Lyon. Et forcément l’inévitable question sur son avenir a été posée. Le Brésilien ne s’en est pas caché, il est plutôt destiné à revenir à Madrid, où le Real aimerait bien l’essayer sur une saison en lui faisant confiance. Mais l’envie de rester à l’OL, où il se sent bien et où il est dans un vestiaire qui semble beaucoup plus sein, le titille clairement comme il l’a confié à Ligue 1 +.

« Franchement, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais obtenir la Ligue des Champions pour ce club est l’objectif. J’aimerais rester car je suis très bien ici, tout le monde m’accompagne…Aujourd’hui, je ne sais pas. Je me sens bien, je suis très content aujourd’hui. Je suis très content ici. Est-ce que je vais rester ou pas la saison prochaine ? Je suis prêté. Je suis content avec mes coéquipiers. Tout se passe très bien. Apres, on ne sais pas ce qui peut se passer. Je vais confier tout ça a Dieu. On verra ce qu’il se passera. Si je dois rester a Madrid, je resterai a Madrid. Si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici. Je m’entends très bien avec tout le monde et ils font tout pour me mettre dans les meilleurs conditions », a livré l’attaquant de l’OL, qui sait que ce discours ne lui permet pas de choisir son futur club. Le Real Madrid a bien l’intention de le voir à l’oeuvre cet été, et les chances de le voir rester à Lyon et que le club rhodanien paye son salaire sont extrêmement minces.