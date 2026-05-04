OL : Endrick veut rester, il l’annonce en direct

Oui et donc ce dernier n'aurait pas pu déborder en début de seconde mi temps et on aurait pas pris ce but de merde avec le ballon contré.
Le carton aurait dû etre rouge pour le joueur pas le gardien...mais bon c est turpin!
Salut les z'amis ! De retour avec mes prono toujours fiable. Bayern 3 - 0 PSG
Ils doivent être content de l'arbitrage de Turpin nos amis marseillais avec le 3ème CJ de Samba alors que c'était Al-Tamari qui aurait du prendre le jaune.
Les portugais des "outsiders " plus que possible-probable en CDM , des ""gros-bon joueurs" et un vrai banc ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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