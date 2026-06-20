Football/Coupe du monde-Le Brésil s'impose face à Haïti

Ces poules desiquilibrees avec de toutes petites équipes rend cette phase pas très intéressante....
Mais c'est quoi la cohérence tactique ? Quelle profondeur il va avoir, Bradley, contre l'Irak ???
C'est strategique...parce que Le Havre est juste le plus grand port français mec....Même là l'OM n'y est pas....Je plaisante mais tu as un peu raison...Le prix n'est pas le même me non plus.
Toutes nos prières pour nos amis Allemands qui affronteront un ogre Africain triple vainqueur de la CAN!
Et oui c est bien celà, un joueur avec cette mentalité de guerrier on en pas tous les ans.
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